Iranische Umweltaktivisten im Hungerstreik

Sie warten auf ihren Prozess - seit mehr als 560 Tagen. Acht iranischen Umweltaktivisten werden von der Anklage Spionage und Hochverrat vorgeworfen. Zwei von ihnen, Nilufar Bayani und Sepideh Kashani, sind schon seit Anfang August im Hungerstreik, berichtet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die Mitglieder der Gruppe waren vom Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden im Januar 2018 festgenommen worden. Seitdem sitzen sie im berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis Evin im Norden der Hauptstadt Teheran.

Nach Informationen von Human Rights Watch sind jetzt drei weitere Mitglieder der Gruppe, Human Jokar, Amir Hossein Khaleghi und Taher Ghadiri, in den Hungerstreik getreten. Die Inhaftierten verlangen einen fairen Prozess und vor allem ihre Freilassung gegen Kaution.

Ein hochpolitisches Thema

Sam Rajabi: seit 560 Tagen in U-Haft

Mysteriöse Verhaftungen und Prozesse mit schweren Folgen für die Betroffenen sind keine Seltenheit im Iran. Doch der Fall der Umweltaktivisten ist besonders undurchsichtig. Der Kampf gegen die Umweltverschmutzung im Iran ist ein hochpolitisches und gleichzeitig sensibles Thema. Der Iran leidet unter enormer Wasserknappheit. Die Zerstörung der Natur und Wälder und vor allem der Wasserreservoire aus Wirtschaftsinteressen haben Spuren hinterlassen. An vielen Wirtschaftsunternehmen, die sich um Nachhaltigkeit nicht kümmern, sind die Revolutionsgarden oder andere staatliche Einrichtungen finanziell beteiligt.

"Die größte Sorge für uns ist, dass wir nichts über den Prozess wissen", sagt Katayoun Radjabi, die Schwester des inhaftierten Aktivisten Sam Radjabi, im DW-Interview. "Mein Bruder wurde am 25. Januar 2018 mit acht weiteren Naturschutzaktivisten im Iran verhaftet und wird seitdem rechtswidrig in der Untersuchungshaft festgehalten. Die Anklage lautet auf Spionage und Zusammenarbeit mit den feindlichen Staaten." Mit Ländern wie Israel und den USA zusammenzuarbeiten, ist eines der schwersten Verbrechen im Mullah-Staat.

Ein ungeklärter Todesfall

Kavous Seyed Emami: tot in der Zelle aufgefunden

Unter den im Januar 2018 Festgenommenen war auch der bekannte Umweltschützer Kavous Seyed Emami, Gründer und Chef der Persian Wildlife Heritage Foundation (PWHF). Er wurde einen Monat nach der Festnahme tot in seiner Zelle gefunden. Laut Auskunft der Behörden soll er sich das Leben genommen haben, eine Behauptung, die weder untersucht noch bewiesen wurde - vor allem, weil dieser "Selbstmord" in einem Gefängnis passiert ist, in dem die Gefangenen rund um die Uhr beobachtet werden.

Die Vorgänge hinter den Gefängnismauern sind völlig ungeklärt - ebenso wie die Prozessführung. Bisher waren die Aktivisten einige Male in nicht öffentlichen Sitzungen vor Gericht erschienen. "Im Oktober 2018 bekam unser Anwalt Mohammad Hossein Aghasi die Möglichkeit, meinen Bruder vor dem Untersuchungsrichter zu vertreten", sagt Katayoun Radjabi, die in Deutschland lebt. "Der Anklagepunkt der Spionage, die im Iran mit der Todesstrafe bestraft werden kann, wurde fallen gelassen. Jedoch wurde er wegen der Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde in den USA vor sieben Jahren und der Gefährdung der inneren Sicherheit angeklagt."

Brisantes Thema: Wasserverschmutzung im Iran

Inzwischen darf Anwalt Aghasi den Angeklagten nicht mehr verteidigen. Als die Anklage Ende Januar 2019 offiziell verlesen wurde, teilte der Richter Sam Radjabi mit, dass die Mitwirkung seines Verteidigers unerwünscht sei. Ein Grund wurde nicht genannt.

Kein fairer Prozess

"Im Iran wird einem Kriminellen innerhalb kürzester Zeit der Prozess gemacht. Die Umweltaktivisten sitzen dagegen seit über 18 Monaten in U-Haft - obwohl die Regierung Ruhani und der Leiter der iranischen Umweltschutzbehörde deutlich gemacht haben, dass die Spionagevorwürfe gegen die Umweltschützer falsch sind", sagt Dr. Adolkarim Lahiji, Rechtsanwalt und Präsident der Internationalen Föderation für Menschenrechte, der den Fall verfolgt.

Auch der Nationale Sicherheitsrat des Landes und mehrere Abgeordnete haben festgestellt, dass keine Beweis für die Spionagevorwürfe gegen die Umweltschützer vorlägen. Im DW-Interview sagt Abdolkarim Lahiji, dass dieser Fall "von Anfang an voller Rechtswidrigkeiten" und "weit entfernt" von einem fairen Prozess sei.

Iran: Wenn die Natur ein Land lahmlegt Staubwolke mit giftigen Partikeln In Ahwaz haben die Feinstaubmessgeräte tagelang nicht funktioniert. "Innerhalb von zwei Stunden war der Staub überall. Ich hatte auf einmal rote Flecken am ganzen Körper. Meine Haut brannte und ich wurde ins Krankenhaus eingeliefert", sagt die Lehrerin Rosita aus der Hauptstadt der ölreichen Provinz Khuzestan im Gespräch mit der DW.

Iran: Wenn die Natur ein Land lahmlegt Verbranntes Nachbarland Sandstürme sind mittlerweile der Albtraum der Menschen im Südiran - seit acht Jahren werden sie jedes Mal heftiger. Iranische Politiker behaupten, dass die giftigen, mit Staub gemischten Partikeln aus dem Nachbarland Irak kommen. Dort herrscht seit 35 Jahren Krieg. Die Dattelpalmenwälder sind verbrannt, die Landwirtschaft ruiniert und die Luft voller Chemikalien.

Iran: Wenn die Natur ein Land lahmlegt Schlechtes Wassermanagement Iranische Politiker bezeichnen das Land zwar als "Insel der Stabilität und Sicherheit im Nahen Osten". Doch gerade im Umwelt-Bereich sieht die Lage nicht gut aus: Der Klimawandel und das schlechte Wassermanagement haben dazu geführt, dass 80 Prozent der 40 wichtigsten Seen ausgetrocknet sind. Diese Flächen gelten als Hauptquellen für Feinstaub. Auch der Karun-Fluss in Ahwaz trocknet aus.

Iran: Wenn die Natur ein Land lahmlegt Landstriche könnten unbewohnbar werden Trotzdem gibt es im Iran keinen Plan, um die Umwelt zu schützen. Ende Januar veröffentlichte die Heinrich-Böll-Stiftung einen Bericht über die Wasserknappheit im Iran. Auf 160 Seiten werden die massiven Umweltprobleme des Landes beschrieben. "Die akute Wasserknappheit droht weite Landstriche in Zukunft unbewohnbar zu machen", warnt der Bericht.

Iran: Wenn die Natur ein Land lahmlegt Stromausfall schadet der Ölindustrie Der Sandsturm in Khuzestan hat massive Störungen in der Stromversorgung verursacht. Mit weitreichenden Folgen: Die Ölindustrie in Khuzestan wurde zeitweise lahmgelegt. Dort werden täglich 750.000 Fass Öl gefördert. Die Einnahmen aus der Ölindustrie tragen zu einem großen Teil des iranischen Staatshaushaltes bei. Deshalb warnte ein Abgeordneter aus Khuzestan vor einer nationalen Krise.

Iran: Wenn die Natur ein Land lahmlegt Rohani unter Druck Konservative Politiker werfen der Regierung von Hassan Rohani vor, die Lage nicht unter Kontrolle zu haben. Rohani wiederum macht seinen Vorgänger Mahmud Ahmadinedschad für die drohende Umweltkatastrophe verantwortlich. Als Präsident hatte dieser dem Westen vorgeworfen, die "Trockenheit im Iran zu verursachen" - als Teil eines finsteren Plans, um "die Islamische Republik zu unterminieren".

Iran: Wenn die Natur ein Land lahmlegt Machtlose Umweltbehörde Die Revolutionsgarden verfügen nicht nur über eigenständige Kontingente für Heer, Luftwaffe, Marine, Spezialeinheiten für Auslandseinsätze oder die Freiwilligenmiliz Basidsch. Sie sind auch eine wirtschaftliche Macht im Iran. Ihr Wirtschaftsflügel Khatam al-Anbiya baut Straßen, Tunnel, Pipelines und Dämme. Viele Dämme sind lediglich mit Erde aufgeschüttet - ohne Absprache mit der Umweltbehörde.

Iran: Wenn die Natur ein Land lahmlegt Dammbruch? Fake News! Im Februar bricht ein Erddamm in der südlichen iranischen Provinz Dschahrom. 700 Häuser werden zerstört, mehr als 2000 weitere Gebäude beschädigt. Der Generaldirektor für Krisenbewältigung in der Provinz dementiert zuerst die Berichte über den Dammbruch. Die Fotos in den sozialen Medien werden als Fälschungen bezeichnet.

Iran: Wenn die Natur ein Land lahmlegt Organisierte Verantwortungslosigkeit Niemand übernimmt die Verantwortung für das Missmanagement und die verspäteten Rettungsaktionen in der Provinz Dschahrom. Autorin/Autor: Shabnam von Hein



In den vergangenen Wochen haben mehr als 100 Akademiker im Iran in einem Offenen Brief an Justizminister Ebrahim Raisi, der als Hardliner bekannt ist, die Freilassung der Umweltaktivisten gefordert. Weitere 90 Umweltinitiativen im Iran fordern einen fairen Prozess und das Recht auf Verteidiger für die inhaftierten Aktivisten. Die Behörden haben bisher nicht reagiert. Nach Auskunft von Human Rights Watch würden die Familien der Inhaftierten unter Druck gesetzt, zu den Vorgängen zu schweigen.