Beheshti wurde 2012 aufgrund seiner kritischen Online-Beiträge festgenommen. Eine Woche später wurde seine Familie gebeten, seine Leiche aus der Haftanstalt abzuholen. In einem offenen Brief aus dem Gefängnis haben 41 Mitgefangene bestätigt, dass er schwere Verletzungen am gesamten Körper erlitten hatte. Beheshti wurde 35 Jahre alt. Seine Mutter (Foto) setzt sich bis heute für Gerechtigkeit ein.