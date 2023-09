1400 Meter so schnell wie möglich - das ist das Ziel des US-amerikanischen Athleten Gerald Blakely. Die Invictus Games sollen nicht nur den Sportsgeist fördern, sondern die Teilnehmer bei ihrer Rehabilitation unterstützen. Dieses Jahr treten über 500 versehrte Soldatinnen und Soldaten sowie Veteranen aus 21 Nationen in zehn Sportarten gegeneinander an.