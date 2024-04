"Not without you" ist ein intimes und herzzerreißendes Porträt des niederländischen Künstlerehepaars Ger Lataster und Hermine van Hall, gefilmt von ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter. Der Film schildert das letzte gemeinsame Jahr des Paars nach 65 Jahren Ehe. Er ist taub, sie ist dement, was den Alltag erschwert. Immer wieder finden beide zurück in ihre Kunst, was ihnen Trost und Halt gibt.