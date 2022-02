Welttag der Muttersprache: "Guten Morgen" in 19 Sprachen

Seit dem Jahr 2000 feiert die Weltkulturorganisation UNESCO den Internationalen Tag der Muttersprache. Jedes Jahr am 21. Februar erinnern die Vereinten Nationen an die Bedeutung des Kulturgutes Sprache. Alle zwei Wochen gehe eine Sprache verloren, so die UNESCO.

Das Datum ist nicht zufällig gewählt. Es erinnert daran, dass im Jahre 1952 die damalige pakistanische Regierung beschloss, Urdu als alleinige Amtssprache einzuführen. Urdu wurde allerdings nur von einer kleinen Minderheit gesprochen. Deshalb gingen die Menschen am 21.02.1953 auf die Straße, um gegen das Vorhaben zu protestieren. Weitaus mehr, nämlich 98 Prozent der Bevölkerung im damaligen Ost-Pakistan, sprachen Bengali. 1971 erklärte das damalige Ost-Pakistan im neu gegründeten Staat Bangladesh Bengali als Landessprache. Bangladesh stellte 1999 den Antrag, den 21. Februar zum Welttag der Muttersprache zu erklären.

Unser Webvideo gibt einen Einblick in die Sprachenvielfalt bei der Deutschen Welle.

so/ka (dw.com, UNESCO)