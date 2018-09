Innovation und Design - V&A Museum widmet sich Gaming-Industrie

Videospiele: Bahnbrechendes Design?

Hommage an frühere Ästhetik

Manche Games investieren sehr viel in ihr Design: Das Computerspiel "Kentucky Route Zero" setzt Akzente mit brutalistischer Architektur und entsprechendem Design und versetzt so Spielerinnen und Spieler in eine Art Film noir. Darüber hinaus arbeiteten die Entwickler sehr kreativ mit 3D-Grafiken und optischen Täuschungen.