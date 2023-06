Perspektivwechsel sind für Ines eine Grundvoraussetzung, neugierig und wach zu bleiben. Nach sechs Jahren als Chefredakteurin der deutschen Tageszeitung "taz" hat sie für die Deutsche Welle die Präsidentschaftswahlen 2016 in den USA verfolgt, um dann als DW-Chefredakteurin nach Berlin und Bonn zurück zu kehren. In den drei Amtsjahren hat sie mit den Kolleginnen und Kollegen an der journalistischen Profilschärfung der 30 Sprachenangebote gearbeitet und die Social-Media Präsenz in das Zentrum der inhaltlichen Weiterentwicklung gestellt. Zurück in den USA versuchet sie als Studioleiterin nicht nur zu berichten, was hier warum passiert – sondern dabei immer auch die demokratietheoretischen Implikationen mit zu reflektieren.