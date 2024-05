Nicht überall kommt Hilfe an: "Wir brauchen dringend mehr Bagger und Schlammpumpen", sagte Abdul Malik, Leiter des Katastrophenschutzes in der Provinzhauptstadt Padang, der Nachrichtenagentur AP. Teilweise gruben sich Anwohnerinnen und Anwohner so wie hier in Agam mit Schaufeln oder bloßen Händen durch die Trümmer.