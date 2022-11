Indiens Kulturszene im Aufbruch

Kultur.21 trifft Kreative aus Indien, die neue Wege gehen und Tabus brechen.

Bollywood - Schluss mit Stereotypen?

Kultfilme aus Indien haben Millionen Fans zum Träumen gebracht. Doch Streaming und Pandemie lassen Bollywoods Stern sinken. Und: Sind die kitschigen Klischees der indischen Traumfabrik überhaupt noch zeitgemäß?

Tanz mit der Kamera

Über die Grenzen der Fotografie - Die indische Künstlerin Dayanita Singh begleitet seit den 1980er Jahren Menschen und Orte mit ihrer Kamera. Immer wieder arrangiert sie ihr Fotografien um, stellt neue Bezüge her. Ein bewegendes Abbild der indischen Gesellschaft. "Dancing with my Camera" heißt ihre aktuelle Schau.

Politisch, feministisch, queer

Das indische Sandbox Collective schafft Freiräume für Kunst, die aneckt: Zwei mutige Kuratorinnen, die Experimentierfelder eröffnen und wachrütteln wollen, in Bangalore und im Austausch mit Kunstschaffenden weltweit.

