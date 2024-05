Indien: Wasserkrise wird zum Wahlthema

Einmal in der Woche stehen Chitra Jayaraju und ihre Kinder frühmorgens auf, um an einem Gemeinschaftswasserhahn in der Nähe eines Wohnkomplexes im Süden von Bengaluru Schlange zu stehen. "Früher bekamen wir zweimal pro Woche Wasser, jetzt bekommen wir es nur noch einmal", klagt sie im Gespräch mit der DW. "In den letzten drei bis vier Monaten hat sich auch der Preis für Trinkwasser verdoppelt", fügt sie hinzu.

In Bengaluru leben mehr als 13 Millionen Menschen. Die Metropole ist die Landeshauptstadt des südindischen Bundesstaates Karnataka und gilt als das Zentrum der indischen Hightech-Industrie. Die Stadt bezieht ihr Wasser hauptsächlich aus dem Fluss Kavery und aus Brunnen, die in den Boden gebohrt wurden. Allerdings trocknen diese nun aus. Der Grundwasserspiegel ist aufgrund anhaltender Dürreperioden drastisch gesunken. Viele Bewohner sind mittlerweile auf teures Wasser aus Tankwagen angewiesen.

Ein Anwohner, der nicht namentlich genannt werden möchte, sagte der DW, dass das Grundwasser in seiner Nachbarschaft durch zu viele Brunnen abgeschöpft sei. Er berichtete, dass ein privates Wasserversorgungsunternehmen in seiner Gegend mehrere Brunnen gegraben habe, um Wasser zu gewinnen, was sich auf die unterirdische Versorgung des Gebiets ausgewirkt habe. Schließlich sei er gezwungen worden, Wasser von derselben Firma zu kaufen.

In den letzten Monaten ist der Preis für Wasser aus den Tankern weiter gestiegen. Es kam sogar so weit, dass die Regierung eingreifen und die Preise für Wassertanker begrenzen musste.

Im März 2024 sagte der Ministerpräsident des Bundesstaates Karnataka, Siddaramaiah, dass die Stadt mit einem täglichen Wasserdefizit von 500 Millionen Litern konfrontiert sei. Das entspricht fast 20 % ihres Gesamtbedarfs.

Der Klimawandel wird politisch

Umweltthemen spielten bislang bei Wahlen in Indien selten eine zentrale Rolle. Da Indien jedoch immer mehr den negative Auswirkungen des Klimawandels ausgesetzt ist, werden Probleme, die die Wähler direkt betreffen, wie die Wasserknappheit, nun politisch instrumentalisiert.

Als Bengaluru am 26. April in die zweite Phase der Parlamentswahl ging, war die Wasserknappheit in der Stadt ein zentrales politisches Thema. Im Fokus des Wettbewerbs stehen die beiden führenden Parteien Indiens, die Bharatiya Janata Party (BJP), die Partei von Premierminister Narendra Modi, und der Indian National Congress, kurz Kongress.

Die BJP hat den amtierenden Kongress im Bundesstaat Karnataka bereits dafür kritisiert, dass er die Wasserknappheit in Bengaluru angeblich schlecht gehandhabt hat.

Malavika Avinash, eine Sprecherin der BJP in Karnataka, bezeichnete die Wassersituation als "ein Werk der Kongressregierung". Im Gespräch mit der DW betonte sie, dass die amtierende Regierung "völlig schlecht darauf vorbereitet sei, mit den [fehlenden] Regenfällen in diesem Sommer umzugehen".

"Das Scheitern der Kongressregierung bei der Bewältigung der Wasserkrise wird die Anti-Kongress-Stimmung in Bengaluru nur verstärken", fügte sie hinzu.

Der stellvertretende Ministerpräsident Karnatakas, D.K. Shivakumar von der Kongresspartei, macht die Zentralregierung Indiens unter der Führung der BJP unter Modi dafür verantwortlich.

Shivakumar behauptete, dass die Modi-Regierung die Krise verschärft habe, indem sie Projekte wie Mahadayi und Mekedatu blockiert habe. Das sind Flussumleitungs- und Wasseraufteilungsprogramme in der Planung, die Karnataka mit mehr Wasser versorgen sollen. "In Bengaluru gibt es keine solche Wasserknappheit, es ist die BJP, die die Wasserknappheit verursacht hat", sagte Shivakumar im März gegenüber indischen Medien.

Wohlhabende haben einen besseren Zugang zu Wasser

Die Debatte um die Wasserkrise in Bengaluru sei "politischer und nicht in erster Linie ökologischer Natur" sagte Malini Ranganathan, Professorin an der American University in Washington, D.C. im Gespräch mit der DW. Ranganathan ist Expertin für politische Ökologie und untersucht Umweltfragen im Kontext politischer, sozialer, ökonomischer und ökologischer Faktoren. "Es ist zweifellos wahr, dass die Stadt und der Bundesstaat Karnataka regelmäßig in eine Wasserkrise geraten, unabhängig davon, wer auf Landesebene die politische Macht hat" betont Ranganathan.

Die Wasserknappheitskrise werde durch unkontrollierte Immobilienentwicklung und korrupte Praktiken verschärft. Ranganathan wies auch auf die Klassenpolitik hinter der Wasserverteilung in Bengaluru hin. "Wasser ist nicht nur geografisch differenziert, sondern in der Stadt auch stark nach Klassen und Kasten geschichtet".

Mitglieder der Ober- und Mittelschicht, die in der Regel den oberen Kasten angehören, leben in genehmigten Wohngebieten und werden vom Fluss Kavery mit Wasser versorgt. In anderen Gebieten sind die Bewohner fast ausschließlich auf Grundwasser und Tanker angewiesen, sagte Ranganathan.

Und im Stich gelassen werden Leute wie Chitra Jayaraju, die sagt, dass die Wasserprobleme bestehen bleiben werden, unabhängig davon, wer das Sagen hat. "Meine Nachbarn und ich haben uns an die Lokalpolitiker der BJP und der Kongresspartei gewandt", sagte sie, "aber es ist uns nicht gelungen, unsere Wasserprobleme in den Griff zu bekommen."

Aus dem Englischen adaptiert von Shabnam von Hein