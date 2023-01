Acharya ist sehr beliebt. Seine Lieder werden in sozialen Medien millionenfach aufgerufen. Zu seinen Auftritten kommen tausende Fans. Und er ist nicht der einzige Star der Szene. In Indien entsteht eine neue Massenkultur, in der antimuslimische Lieder bei Kundgebungen hinduistischer Gruppen gespielt werden. Einige dieser Lieder haben zu Ausschreitungen und Gewalt geführt.