Die Hitzewelle fällt in die letzten Phasen der Parlamentswahl. Ob Schirme oder Zeitung: Beim Warten vor diesem Wahllokal im Distrikt Haora ist jeder Schutz vor der sengenden Sonne willkommen. Beobachter sehen das Extremwetter als einen der Gründe für die gesunkene Wahlbeteiligung. In Phase Fünf der Wahl gaben rund sieben Prozent weniger Wahlberechtigte ihre Stimme ab, als in den früheren Phasen.