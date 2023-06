Opfer identifizieren

Gleichzeitig versuchen Angehörige vor Ort in verschiedenen Leichenhallen teils sehr entstellte Opfer zu identifizieren, wie etwa die "Times of India" berichtet. Bei brütender Hitze wurden viele der Leichen in größere Zentren überführt. Einige können nur noch durch DNA-Tests identifiziert werden.