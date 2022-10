In Orbans Ungarn ausgegrenzt: LGBTQ, Roma, Obdachlose

Kriminalisierte Obdachlose

Budapest am 14.10.2018: Ein Obdachloser schläft in der Unterführung des Budapester Franziskaner-Platzes (Ferenciek tere). Am nächsten Tag trat in Ungarn ein Gesetz in Kraft, das es Obdachlosen verbietet, auf Straßen und an anderen Orten des öffentlchen Raumes zu übernachten oder sich dort länger aufzuhalten.