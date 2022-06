In Good Shape

In Good Shape - Das Gesundheitsmagazin

Arzneimittel sind vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Doch in den letzten Jahrhunderten hat sich einiges verändert. Heute fließen oft viele Jahre Forschung in die Entwicklung moderner Medikamente. Wir schauen uns an, welche Arzneien bei Alltagsleiden helfen, warum manche Mittel bei Frauen anders wirken als bei Männern. Und wann Medikamente auch Schaden anrichten können.