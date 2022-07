In diesen Städten macht Radfahren Spaß

Amsterdam

Wie Kopenhagen in Dänemark zählt Amsterdam in den Niederlanden zu den fahrradfreundlichsten Städten Europas. Rund zwei Millionen Kilometer legen die Radfahrer in Amsterdam täglich zurück. Generell ist das Land bei Radlern beliebt, denn es ist sehr flach. Auch in der Stadt Utrecht. Hier gibt es mit 33.000 Stellplätzen das größte Fahrradparkhaus.