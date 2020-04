Internationaler Tag der Roma

"In Deutschland traue ich mich zu sagen, dass ich Rom bin"

Lieber Migrant in Deutschland als Rom in Bulgarien? Vor drei Jahren hat Rusin Kotsev seine Heimat verlassen. Heute lebt er in Koblenz. Der promovierte Sprachwissenschaftler unterrichtet dort an zwei Schulen.

Video ansehen 04:34 "In Deutschland traue ich mich zu sagen, dass ich Rom bin"

Audio und Video zum Thema