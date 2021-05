Impfungen für Kinder: Regierung streitet mit Experten

So ganz allmählich zeichnet sich Licht am Ende des Corona-Tunnels in Deutschland ab. Am Mittwoch meldete die oberste Infektions-Behörde, das Robert-Koch-Institut in Berlin: Erstmals seit Oktober letzten Jahres gibt es weniger als 50 neue Infektionen je 100.000 Menschen innerhalb von sieben Tagen.

Nachdem das Impfen gegen das Virus lange Monate in Deutschland eher schleppend verlief, hat es zuletzt an Tempo aufgenommen: Rund 40 Prozent der Bevölkerung haben zumindest eine Impfdosis erhalten. Restaurants öffnen wieder ihre Außenbereiche, Kulturveranstaltungen unter strengen Corona-Auflagen werden möglich. Die Deutschen stellen sich auf einen vergleichsweise entspannten Sommer ein, vielleicht sogar mit Urlaubsreisen.

Ein Impfangebot bis Ende August

Am Donnerstag schaltet sich Bundeskanzlerin Merkel erstmals seit April wieder mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der 16 Bundesländer zusammen, um über den Fortschritt beim Impfen zu beraten. Im Fokus dabei: Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, die immer noch nicht geimpft werden können. Die Regierung weiß, dass sie in der Kritik steht, die jungen Menschen in der Pandemie oft vergessen zu haben.

Jetzt hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) weit aus dem Fenster gelehnt. Obwohl es für unter 16 Jahre alte Menschen bislang keinen zugelassenen Impfstoff in Deutschland gibt, versprach er, allen Jugendlichen bis Ende August ein Impfangebot zu machen.

Will jetzt Tempo beim Impfen von Jugendlichen: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

Spahn hat vor allem den Beginn des neuen Schuljahres in vielen Bundesländern von etwa Ende August an im Blick, aber auch den Wunsch der Familien, mit ihren Kindern vorher noch in den Urlaub zu fahren - möglichst ohne große Beschränkungen.

Impfkommission äußert sich zurückhaltend

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat aber Impfstoffe für Jugendliche noch nicht zugelassen. In Deutschland gibt nach einer solchen Genehmigung das Expertengremium der "Ständigen Impfkommission", kurz Stiko, eine Empfehlung zum Verfahren. Und zur Frage, in welcher Reihenfolge geimpft werden soll.

Die 18 Stiko-Mitglieder zögern noch, dem Wunsch der Regierung nachzukommen und Impfstoffe für Jugendliche zu empfehlen. Ihr Argument: Über die Folgen von Corona-Infektionen unter Jugendlichen sei noch nicht genug bekannt, die Vermutung sei aber, dass Jugendliche kaum schwer an COVID-19 erkranken. Allerdings gibt es neue Untersuchungen, wonach Jugendliche nach durchlebten, milden Infektionen dennoch über schwere Nebenwirkungen klagen.

Der Epidemiologe Rüdiger von Kries, Mitglied der Stiko, sagte jetzt dem Rundfunk Berlin-Brandenburg ( RBB) leicht genervt: "Die Stiko ist ein autonomes Organ, wir arbeiten nicht auf Zuruf des Ministeriums, wir treffen unsere Entscheidungen nach Bewertungen der Risiken und des Nutzens." Welche Folgen die Impfung selbst bei Jugendlichen habe, sei noch nicht bekannt. Besser sei es, die Erwachsenen zu impfen, die noch keine Dosis bekommen hätten.

Hoffen auf Unterricht ohne Masken und Beschränkungen: Eine Schulklasse In Dortmund im August 2020

Jens Spahn reagierte prompt: Notfalls könnten Jugendliche auch ohne Stiko-Votum geimpft werden. Das Expertengremium gebe eben nur eine Empfehlung. Spahn sagte den Sendern RTL und ntv: "Im Lichte dieser Empfehlung können dann die Eltern mit ihren Kindern, den Ärztinnen und Ärzten die konkrete Entscheidung treffen, ob jemand geimpft wird oder nicht." Aus Kreisen der Stiko hieß es dagegen am Mittwoch, möglich sei die Impfung von 12 bis 15 Jahre alten Jugendlichen, die unter chronischen Krankheiten litten.

Ein Konflikt bahnt sich an: Die Regierung will im beginnenden Wahlkampf möglichst positive Corona-Botschaften verbreiten, die Experten zögern. Der Sprecher der Bundeskanzlerin, Steffen Seibert, bemühte sich, einem weiteren Gerücht vorzubeugen: "Ganz wichtig, weil das manchmal nicht deutlich genug verstanden wird: Eine mögliche Impfung eines zwölf bis 16-jährigen Kindes ist keine Voraussetzung für einen Schulbesuch." Auch nicht geimpfte Kinder können also zu Schule gehen, wenn die, wie alle hoffen, nach den Ferien wieder komplett im ganzen Land öffnen.

Stiko-Chef Mertens: "Wichtig sind die Corona-Gefahren für Jugendliche"

Treiben lassen wollen sich die Stiko-Fachleute jedenfalls nicht. Der Chef des Gremium, Thomas Mertens, sagte im Deutschlandfunk, die Rückkehr zum Schulunterricht mit Anwesenheit möglichst in ganz Deutschland nach den Sommerferien und in einigen Ländern schon davor sei für ihn und seine Kollegen kein Kriterium. Auch der Urlaub mit den Eltern könne kein Grund für eine Entscheidung sein. Maßgeblich müsse sein, welche Gefahr sich für Jugendliche durch eine Corona-Infektion ergeben würde. Und die sieht die Stiko offenbar immer noch als gering an.

Weltärztechef bremst Impf-Euphorie wegen Datenlage

Rückendeckung erhielt die Stiko dabei vom Präsidenten des Weltärztebundes, von Frank-Ulrich Montgomery. Der frühere Präsident der deutschen Ärztekammer sagte der Rheinischen Post: "Gegenwärtig gibt es noch nicht genug Daten, die Aussagen über das Risiko der Corona-Impfungen bei Kindern zulassen."

Für die Regierung meldete sich dann noch Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) zu Wort, die bis zur Bundestagswahl auch als Familienministerin fungiert. Sie erklärte in Berlin: "Wenn ein sicherer Impfstoff für Jugendliche zugelassen ist, kann er einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten. Wir dürfen nicht vergessen: Auch Jugendliche können schwer an Corona erkranken und haben mitunter unter Langzeitfolgen zu leiden." Der Impfgipfel im Kanzleramt beginnt am Donnerstagnachmittag - es dürften lange Gespräche werden, wieder einmal.