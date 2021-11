Im Schatten Mandelas - F.W. de Klerk und das Ende der Apartheid

Am 1. Februar 1991 verkündete der damalige Präsident Frederik Willem de Klerk die Aufhebung der letzten Apartheidsgesetze in Südafrika. Ende 1991 war damit die Rassentrennung endgültig Vergangenheit, zumindest per Gesetz.

Zusammen mit Nelson Mandela, der für diesen Kampf 27 Jahre in Haft war, hat de Klerk die Geschichte Südafrikas verändert und damit Weltgeschichte geschrieben.

Obwohl er ursprünglich ein Anhänger der Rassentrennung war, war es dennoch de Klerk, der schließlich das Ende der Apartheid umsetzen sollte. Im Jahr 1993 erhielt er gemeinsam mit Mandela den Friedensnobelpreis. F.W. de Klerk, viel geschmäht und viel gelobt, blieb trotz seiner großen Taten stets im Hintergrund. Der Filmemacher Nicolas Rossier eröffnet einen vollkommen neuen Blick auf das Leben und Wirken des bisher letzten weißen Präsidenten von Südafrika.

