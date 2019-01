Viele von Ihnen haben uns diese Woche verraten, was Ihr schönstes Erlebnis mit Euromaxx gewesen ist. An alle Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost. Gewonnen hat Jose Esteban Maciel aus Argentinien. Er schrieb: "Der Euromaxx Besuch in Roskilde, Dänemark, weil es die Heimatstadt der Familie meiner Frau ist. Ich war begeistert, mit ihr auf diesem Wege ihre Heimat kennenlernen zu dürfen. Ich danke Ihnen, dass Sie uns die schönen Orte Deutschlands und Europas näher bringen."

Herzlichen Glückwunsch!