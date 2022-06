IG Metall stellt VW-Werk in China in Frage

Der Druck auf Volkswagen wegen seines Werks in der chinesischen Provinz Xinjiang steigt. Nachdem Wirtschaftsminister Robert Habeck Volkswagen unlängst Investitionsgarantien für China im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen verwehrt hatte, hat jetzt der Chef der Industriegewerkschaft Metall, Jörg Hofmann, den Druck auf die Chef-Etage des Volkswagen-Konzerns weiter erhöht.

"Inzwischen gibt es kaum einen Zweifel daran, dass in Xinjiang Menschenrechtsverletzungen stattfinden", sagte Jörg Hofmann, der im Aufsichtsrat des Konzern sitzt, den "Wolfsburger Nachrichten". Deshalb müsse sich der Konzernvorstand mit dem Thema befassen. Zwar gebe es aktuell keinen Hinweis darauf, dass es bei VW selbst zu Menschenrechtsverletzungen gekommen sei. "Dennoch ist insgesamt die Frage zu stellen, was es für das Renommee des Unternehmens bedeutet, dort weiter investiert zu sein", zitierte die Zeitung den Gewerkschaftschef, der stellvertretender Vorsitzender des VW-Aufsichtsrats ist.

IG Metall-Chef Jörg Hofmann: "Nicht nur in den eigenen Vorgarten schauen"

VW hält (noch) am Werk in Xinjiang fest

Noch Ende Mai hatte VW-Konzern-Chef Herbert Diess erklärt, Volkswagen werde trotz neuer Enthüllungen über Menschenrechtsverletzungen an der muslimischen Minderheit der Uiguren in China sein Werk in der Provinz Xinjiang weiter betreiben. "Ich glaube, dass die Präsenz der SAIC Volkswagen dazu führt, dass sich die Situation für die Menschen verbessert", hatte Volkswagen-Chef Herbert Diess gegenüber dem "Handelsblatt" mit Blick auf das dortige Gemeinschaftsunternehmen SAIC Volkswagen gesagt.

"Wir reisen dort hin, stellen wie überall auf der Welt sicher, dass unsere Arbeitsstandards durchgesetzt, kulturelle und religiöse Unterschiede respektiert werde." Gäbe es Ansatzpunkte für Vergehen, würde massiv dagegen vorgegangen, hatte Diess betont. Volkswagen betreibt seit 2013 zusammen mit dem Staatskonzern SAIC den Produktionsstandort in der Stadt Urumqi.

Der IG-Metall-Chef sieht das anders. Der Konzern könne nicht nur darauf schauen, was im eigenen "Vorgarten" los sei, sondern müsse auch darauf achten, in welcher "Straße" er wohne. "Wenn rechts und links sichtbar Menschenrechtsverletzungen passieren, verlange ich Handeln", sagte der Gewerkschaftschef Hofmann. Der Konzern müsse sich sichtbar und unmissverständlich gegen Menschenrechtsverletzungen positionieren.

VW-Konzernschef Herbert Diess: Präsenz von Volkswagen in Xinjiang verbessert die Situation für die Menschen

Größter Absatzmarkt des VW-Konzerns

China ist der größte Absatzmarkt von Volkswagen. Der Konzern steht schon seit langem wegen seiner Präsenz in der Uiguren-Region in der Kritik, hat dies aber immer wieder mit dem Argument zurückgewiesen, seine Anwesenheit dort trage dazu bei, dass sich die Situation der Menschen verbessere. In einer Stellungnahme zu dem Bericht erklärte der Konzern: "Uns sind keine Fälle bekannt, dass Mitarbeiter des Unternehmens SAIC Volkswagen in Internierungslagern waren oder sind." SAIC ist der staatliche Partner in dem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Wolfsburger Autobauer.

E-Auto-Offensive: Werbung für das Modell ID.3 bei einem VW-Händler in Shanghai

In der Region Xinjiang im Nordwesten Chinas lebt die muslimische Minderheit der Uiguren, die vom chinesischen Staat unterdrückt wird. Jüngst hatten erneut Berichte über Internierungslager dort für Schlagzeilen gesorgt. Darin war auch von einem geheimen Schießbefehl in den Lagern die Rede.

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte Volkswagen unlängst Investitionsgarantien für China im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen verwehrt.

Mit dem Thema dürfte sich auch das Aufsichtsratspräsidium befassen, das Insidern zufolge nächste Woche tagt. In dem Gremium sitzt auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SDP). Im Oktober wird in dem Bundesland ein neuer Landtag gewählt.

Video ansehen 02:46 China: VW und die Uiguren

