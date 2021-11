China verschärft den Ton

Boykott-Aktion - wie China Stimmung gegen westliche Firmen macht+++Geschäftsklima - Ifo-Index klettert in die Höhe+++Anhörung - wie der US-Kongress den Druck auf Facebook & Co erhöht+++Hü und Hott - was die neuen Mallorca-Reiseregeln für Urlauber bedeutet