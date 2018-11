Idris Elba zum "Sexiest Man Alive" gekürt

Er sei der Mann mit dem "größten Sex-Appeal" meldete das Blatt und hob den dunkelhäutigen Star mit dem strahlenden Siegerlächeln auf das Cover seiner neuesten Ausgabe. Der in London lebende Leinwandheld zeigt sich dabei leger in Jeans, T-Shirt und Strickjacke. Er gab sich nach People-Angaben überrascht von seiner Wahl. "Komm schon, auf keinen Fall. Wirklich?" waren seine ersten Worte. Beim Blick in den Spiegel allerdings habe er feststellen müssen: "Ja, du bist heute irgendwie sexy!" In der "Tonight Show" von Moderator Jimmy Fallon, in die er per Video zugeschaltet war, freute sich der 46-Jährige: "Das ist einmalig! Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich." Offenbar hatte er auch im engsten Kreis noch nichts von der Auszeichnung verraten: "Meine Mama wird sehr, sehr stolz sein!"



Per Twitter bedankte sich Elba bei seinen Fans und forderte sie auf, bei den Midterms wählen zu gehen - das sei noch wichtiger.

Elba, der sich gerne mit Drei-Tage-Bart ablichten lässt, ist seit Februar mit dem Model Sabrina Dhowre verlobt. Aus früheren Beziehungen hat er eine 16-jährige Tochter und einen vier Jahre alten Sohn. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle als Drogendealer in der amerikanischen Kultserie "The Wire" (2002-2004) bekannt. Auszeichnungen, darunter den Golden Globe, erhielt er für seine Darstellung des Hauptkommissars Luther in der gleichnamigen BBC-Serie.

Der neue Bond?

Die James Bond-Darsteller gestern, heute - und morgen? Der nächste Bond? Idris Elba Mit Waffen und Action kennt Idris Elba (hier 2017 in der Stephen-King-Verfilmung "Der dunkle Turm") sich aus - gute Voraussetzungen also, um demnächst auch als neuer Bond zu brillieren? Der gebürtige Londoner Elba wäre der erste schwarze Agent in der mehr als 55-jährigen Geschichte der Bond-Reihe.

Die James Bond-Darsteller gestern, heute - und morgen? Der erste Bond: Sean Connery Mit dem Schotten Sean Connery als Geheimagent kam die Bond-Reihe 1962 auf die Kinoleinwand. Natürlich gab es damals schon reichlich Action, aber Bond hatte auch reichlich Sex-Appeal. HIV und #MeToo waren noch undenkbar, und so war Bonds Verschleiß an Frauen hoch. Unser Bild zeigt Connery in einer Szene mit Honor Blackman in "Goldfinger" (1964).

Die James Bond-Darsteller gestern, heute - und morgen? Der einmalige Bond: George Lazenby Als Connery des Agentenjobs überdrüssig wurde, ersetzte ihn der Australier George Lazenby - mit einem einmaligen Auftritt: Er spielte 007 im Film "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" (1969). Produzenten und Publikum wurden mit dem ehemaligen Model nicht warm - und so lockte man Sean Connery für "Diamantenfieber" noch einmal mit einer Rekordgage, die der Film zigfach wieder einspielte.

Die James Bond-Darsteller gestern, heute - und morgen? Der häufigste Bond: Roger Moore Gutes Aussehen, gewürzt mit einer Prise Selbstironie: Roger Moore, der erste gebürtige Engländer in der Bond-Rolle, kam beim Publikum außerordentlich gut an. Keiner spielte James Bond öfter: von 1973 ("Leben und sterben lassen") bis 1985 ("Im Angesicht des Todes") sieben Mal. Hier kämpft er 1977 mit dem "Beißer", verkörpert von Richard Kiel, in "Der Spion, der mich liebte".

Die James Bond-Darsteller gestern, heute - und morgen? Der "echteste" Bond? Timothy Dalton Die Bond-Interpretation des walisischen Theaterschauspielers Timothy Dalton kam der literarischen Figur nach Ansicht vieler Kritiker und auch Leser der Ian-Fleming-Romane am nächsten. Auch kommerziell waren "Der Hauch des Todes" (1987) und "Lizenz zum Töten" (1989) erfolgreich. Und so hätten die Produzenten gern weiter mit Dalton zusammengearbeitet - doch der mochte nicht mehr.

Die James Bond-Darsteller gestern, heute - und morgen? Der irische Bond: Pierce Brosnan Geschüttelt, nicht gerührt - das galt auch für die Martinis, die Pierce Brosnan als James Bond schlürfte. Der Ire war schon vor Timothy Dalton als Bond vorgesehen, hatte aber wegen vertraglicher Verpflichtungen als "Remington Steele" absagen müssen. Viermal trat er als 007 auf - hier in seinem letzten Film "Stirb an einem anderen Tag" (2002).

Die James Bond-Darsteller gestern, heute - und morgen? Der blonde Bond: Daniel Craig Daniel Craig war 2005 als neuer Bond höchst umstritten. Zu unscheinbar war er den Filmfans - und zu blond. Die Kritiken zu "Casino Royale" (2006, Bild) allerdings waren dann doch überwiegend positiv. 2019 soll der fünfte - und vermutlich letzte? - Bond mit Craig in der Hauptrolle in die Kinos kommen. Autorin/Autor: Katharina Abel



Immer wieder war Elba als künftiger James-Bond-Darsteller im Gespräch. Er selbst befeuerte die Spekulationen: Bei Twitter schrieb er im Sommer scherzhaft unter ein Selfie: "Mein Name ist Elba, Idris Elba" – in Anspielung auf den berühmten Satz "Mein Name ist Bond, James Bond." Später schob er nach: "Glaubt nicht dem Hype..." Auch im nächsten James-Bond-Film übernimmt Schauspieler Daniel Craig die Hauptrolle.

In einer Reihe mit George Clooney und Brad Pitt

Im vergangenen Jahr war der US-Country-Star Blake Shelton zum "Sexiest Man Alive" gekürt worden, davor wurden US-Schauspieler Dwayne Johnson, die Fußballlegende David Beckham und der australische Schauspieler Chris Hemsworth auserwählt. Auch George Clooney und Brad Pitt hatten schon die Ehre. Seit 1985 vergibt das Magazin den Titel jährlich, als erster Mann war der Schauspieler Mel Gibson ausgezeichnet worden.

sd/suc (dpa/People)