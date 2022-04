Europa

"Ich mache mir keine Sorgen, aber meine Mama schon"

Am dreißigsten Jahrestag des Kriegsbeginns in Bosnien und Herzegowina herrscht wieder Krieg in Europa. Wir haben Jugendliche aus drei bosnischen Städten gefragt, was sie vom russischen Überfall auf die Ukraine halten und wie sie sich fühlen?