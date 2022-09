Hurrikan "Fiona" sucht Puerto Rico heim

"Die Schäden sind in mehreren Regionen katastrophal", sagte der Gouverneur von Puerto Rico, Pedro Pierluisi, auf einer Pressekonferenz. Heftige Regenfälle hätten Erdrutsche ausgelöst, Straßen seien durch umgestürzte Bäume und Strommasten blockiert. In der zentral gelegenen Stadt Utuado stürzte eine Brücke ein.

Straßenreinigung nach einer Schlammlawine

Wegen des Hurrikans "Fiona" fiel auf der gesamten Karibikinsel der Strom aus. In Krankenhäusern und anderen wichtigen Einrichtungen soll der Strom aber fließen. Nach Angaben des Anbieters Luma Energy könnte die Wiederherstellung der Versorgung mehrere Tage dauern.

Rund 196.000 Menschen waren nach Behördenangaben wegen des Stromausfalls und der Überschwemmungen von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. US-Präsident Joe Biden rief den Notstand für das US-Außengebiet aus.

Warnung vor lebensbedrohlichen Fluten

Der Hurrikan war am Sonntag an der Südwestküste der Insel mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern auf Land getroffen. Pierluisi zufolge fielen binnen fünf Stunden 23 bis 33 Zentimeter Regen.

Ein umgestürzter Strommast versperrt die Straße

Das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA warnte, die Niederschlagsmengen würden in Puerto Rico und Teilen der östlichen Dominikanischen Republik zu lebensbedrohlichen Sturzfluten und Überschwemmungen in den Städten sowie zu Schlammlawinen und Erdrutschen in höher gelegenen Gebieten führen.

Erinnerungen an Hurrikan "Maria"

Puerto Rico, eine Insel mit gut drei Millionen Einwohnern, ist während der Hurrikan-Saison oft Stürmen ausgesetzt. Besonders der Hurrikan "Maria" hatte im Jahr 2017 verheerende Folgen und forderte Tausende Todesopfer. Die Hurrikan-Saison im Atlantik dauert von Juni bis November.

gri/wa (afp, dpa, rtr)