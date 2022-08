Nur fliegen ist schöner

Gekonnt schweben Hündin Skyler und ihr Besitzer Homer über die Wellen. Die Hunde müssen nicht zwangsläufig alleine aufs Brett: In Tandem-Kategorien treten Vierbeiner an, die lieber in Gesellschaft surfen - entweder gemeinsam mit einem anderen Hund oder mit ihrem Besitzer. Skyler ist die Siegerin des Wettbewerbs: Sie wurde "Top Dog" in der Gesamtkategorie, in der alle Größen gegeneinander antreten.