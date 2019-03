Kultur

How To Bauhaus – "Wooden Stool" Bauanleitung

In der Do-it-yourself Serie "How To Bauhaus" erklärt Architekt Van Bo Le-Mentzel, wie man selbst ganz einfach Designermöbel im Bauhaus-Stil nachbauen kann.

"Weniger ist mehr" – auf diesen Bauhaus-Grundgedanken greift Van Bo Le Mentzel bei seinem Holzhocker zurück. Inspiriert ist sein Entwurf vom Bauhaus-Studenten Max Bill und dessen Ulmer Hocker. In Kombination mehrere Hocker, lässt sich der "Wooden Stool" auch als Regal, Theke, Tisch oder Pult verwenden. Hier gibt es die Anleitung, die unten auch als PDF downloadbar ist. Das Tutorial-Video gibt es hier.

Downloads