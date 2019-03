Kultur

How To Bauhaus – "Table Lamp" Bauanleitung

In der Do-it-yourself Serie "How To Bauhaus" erklärt Architekt Van Bo Le-Mentzel, wie man selbst Designermöbel im Bauhaus-Stil nachbauen kann. Seine Schreibtischlampe lässt sich mit einfachen Haushaltsgegenständen bauen.

Ein Konservendose, ein Pappbecher, eine Metallstange und ein bisschen Elektronik. Damit lässt sich eine stilvolle Lampe im Bauhaus-Stil bauen. Van Bo Le-Mentzel zeigt, wie es funktioniert. Hier gibt es die Anleitung zur Lampe, die unten auch als PDF downloadbar ist. Das passende Tutorial-Video gibt es hier. Bauplan zur "Table Lamp"

