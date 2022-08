Hotelklassiker in Deutschland: Adlon & Co

Bayerischer Hof, München

Auf Wunsch von Ludwig I. von Bayern wurde 1841 der Bayerische Hof im Zentrum von München eröffnet. Der König suchte nach einer komfortablen Herberge für seine Gäste. Heute gehört das Hotel zu "the leading hotels of the world". 337 luxuriöse Zimmer und 74 Suiten erwarten die Gäste, eingerichtet im urigen Landhaus-Stil oder im modernstem Design.