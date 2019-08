Hongkonger demonstrieren ohne Angst weiter

An diesem Montag ist es in Hongkong schwül und warm. Das Thermometer klettert auf über 30 Grad. Menschenmassen in der Trauerfarbe Schwarz haben sich zeitgleich in sechs verschiedenen Bezirken zu Großkundgebungen versammelt. In einem siebten Bezirk hat die Polizei die Protestaktion in letzter Minute verboten. Dennoch gehen auch viele Menschen spontan "spazieren", um dabei über die Zukunft ihrer Heimatstadt zu beraten.

Die Lage während des Generalstreiks ist in der ganzen Stadt sehr angespannt. Die Demonstranten behindern seit dem frühen Morgen den Berufsverkehr - auf Straßen und Schienen. Viele U-Bahn-Linien, einschließlich die Expressbahn zum Flughafen, fahren zeitweise nicht. Flüge werden storniert. Das öffentliche Leben liegt teilweise lahm.

Wesley (r.) mit seinen Eltern auf Protestaktion

"Das Richtige als Bürger in Hongkong"

Der Medizinstudent Wesley ist zum Protest im Bezirk Wong Tai Sin gekommen. Der angehende Radiologe, Anfang 20, macht gerade ein Pflichtpraktikum in einer Klinik. Am Montag ist er wie die meisten Studenten aus seinem Jahrgang nicht zum Dienst erschienen. Er ist sich der Gefahr bewusst, dass er Probleme mit der Universität bekommen kann. "Vielleicht ist auch meine berufliche Karriere auch im Eimer", sagt Wesley. "Aber egal! In diesem kritischen Moment will ich das Richtige tun! Das Richtige als Bürger Hongkongs. Das ist wichtiger als der Studentenkram."

Der Versammlungsplatz in Wong Tai Sin ist gut gefüllt. Die Rufe "Hongkonger, add oil!" hallen über dem ganzen Gelände. "Add oil" ist im Hongkonger Dialekt ein Ausdruck, um seinen Mitmenschen Mut zuzusprechen. Andere rufen: "Hongkong hat kein Problem mit den Gewalttätern, aber mit den Übeltätern in der Verwaltung!". Einige Aktivisten halten auf dem Podium Reden, die allerdings im Lärm der Proteste größtenteils untergehen.

Forderungen der Demonstranten

Wesleys Vater Eric ist auch gekommen. Der Manager streikt heute ebenfalls. "Die junge Generation hat schon viel erreicht", sagt er im DW-Interview. "So konnte das Auslieferungsgesetz gestoppt werden. Nun ist meine Generation am Zug." Mit seinem Arbeitgeber komme er klar, fügt Eric hinzu. Seine Firma, offenbar ein internationaler Konzern, sei tolerant und weltoffen. Er wirbt für mehr Verständnis. "Der Streik heute soll der Verwaltungschefin Carrie Lam das Regieren erschweren. Sonst bliebe ja alles beim Alten. Es mag ja sein, dass der Streik heute für einen Moment Unbequemlichkeit bringt, aber falls wir mittelfristig unsere Ziele erreichen sollten, haben langfristig alle Bürger in Hongkong etwas davon."

Die erklärten Ziele der Demonstranten sind klar definiert. Sie wollen, dass die Regierung das kontroverse Auslieferungsgesetz endgültig begräbt und Ermittlung wegen Polizeigewalt durch eine unabhängige Kommission zulassen. Schließlich soll Lam für ihre schlechte Regierungsarbeit zurücktreten und so den Weg für Direktwahlen freimachen.

Hongkong: Regenschirme für mehr Demokratie Demonstranten blockieren U-Bahn-Türen Mit aller Kraft stemmen sich Protestierende gegen die Türen der U-Bahnen. Mitarbeiter der U-Bahn von Hongkong versuchen noch, die Blockaden wieder aufzulösen. Trotzdem kommt es am Montagmorgen zu erheblichen Verzögerungen. Vier U-Bahn-Linien fallen zeitweise sogar komplett aus. Zum Auftakt des Generalstreiks haben es die Demonstranten auf das Hongkonger Verkehrsnetz abgesehen.

Hongkong: Regenschirme für mehr Demokratie Chaotische Szenen auf den Straßen Nicht nur beim U-Bahn-Verkehr sorgt der Generalstreik für reichlich Verspätungen. Auch auf den Straßen stauen sich die Autos. Der Grund: Protestierende blockieren die Fahrbahnen mit Barrikaden wie hier am Cross-Harbour-Tunnel. Viele Pendler kommen zu spät oder gar nicht zu ihrem Arbeitsplatz.

Hongkong: Regenschirme für mehr Demokratie Mehr als 200 Flüge gestrichen Auch Flughafen-Mitarbeiter beteiligen sich am Streik. Die Folge: Am Hongkonger Flughafen fallen bis zum Nachmittag über 200 Flüge aus. Regierungschefin Carrie Lam wendet sich am Montagmorgen an die Öffentlichkeit und warnt, die Proteste würden eine "extrem gefährliche Situation" heraufbeschwören.

Hongkong: Regenschirme für mehr Demokratie Polizei nimmt 82 Demonstranten fest Am Montagnachmittag beginnen in der ganzen Stadt Protestkundgebungen gegen die pekingtreue Führung. Zehntausende Demonstranten versammeln sich auf öffentlichen Plätzen, in Einkaufszentren oder wie hier im Tamar Park. An einigen Orten geht die Polizei weiter mit Tränengas gegen die Protestierenden vor. Bis zum frühen Abend werden 82 Menschen festgenommen.

Hongkong: Regenschirme für mehr Demokratie Regenschirme für mehr Demokratie Egal ob Regen oder Sonnenschein: Die aufgespannten Regenschirme der Demonstranten sind seit der Regenschirmbewegung 2014 zum Symbol der Protestbewegung geworden. Die Schirme sollen vor Tränengas und Pfefferspray schützen. Außerdem wollen die Demonstranten auf den Videos der Polizei nicht sofort erkannt werden.

Hongkong: Regenschirme für mehr Demokratie Schwerste politische Krise seit 22 Jahren In der Finanzmetropole Hongkong gibt es seit fast zwei Monaten Kundgebungen mit Hunderttausenden Teilnehmern. Nach Angaben der Hongkonger Polizei sind seit dem 9. Juni 420 Menschen verhaftet worden. Polizisten feuerten rund 1000 Ladungen Tränengas ab. Beobachter sehen in den Protesten die schwerste politische Krise Hongkongs seit der Rückgabe an China vor 22 Jahren.

Hongkong: Regenschirme für mehr Demokratie Sie fordern demokratische Reformen Helme gegen Schlagstöcke, Schirme gegen Tränengas: Die Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten spitzen sich immer mehr zu. Die Proteste hatten sich an Plänen der Regierung für eine Verordnung entzündet, nach der Beschuldigte nach China ausgeliefert werden könnten. Inzwischen fordern die Demonstranten außerdem den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam und demokratische Reformen.

Hongkong: Regenschirme für mehr Demokratie Mehr Gewalt auf beiden Seiten Am Wochenende attackierten Demonstranten einen Mann, der verdeckt Bilder für die Polizei gemacht haben soll. Der Mann musste von Sanitätern behandelt werden. Die Zentralregierung in Peking hat die Ausschreitungen mehrfach scharf verurteilt und die Regierung und die Polizei vor Ort aufgefordert, wieder Ordnung herzustellen.

Hongkong: Regenschirme für mehr Demokratie Liebe im Zeichen des Protests Protest geht auch friedlich: Henry Tong startet mit gelbem Helm und Warnweste - der typischen Kleidung der Hongkonger Protestierenden - in die Ehe. Passend dazu hält die frisch gebackene Ehefrau Elaine To ein Schild mit der Aufschrift: "Packen wir's gemeinsam an". Autorin/Autor: Mirjam Benecke



Protest vor Verwaltungsgebäude

Am Montag ist auch Admiralty Schauplatz von Großprotesten. Hier befinden sich Carrie Lams Büro, und mit Stadtverwaltung, Parlament sowie Oberstem Gerichtshof das politische Zentrum der 7-Millionen-Metropole.

Unter den Demonstranten ist Alan, der für eine chinesische Staatsbank im benachbarten Finanzdistrikt Central arbeitet. "Mein Vorgesetzter sagte mir, ich möge ihm ein Selfie am Arbeitsplatz als Beweis dafür zuschicken, dass ich heute im Büro war ", sagt der 29-Jährige der DW lachend. "Er sagt, es wäre für die Firma besorgniserregend, wenn ich mich an diesem 'sensiblen' Tag nicht im Büro blicken ließe." Die Mehrheit von Alans Kollegen unterstützt die Proteste. "Die Finanzdienstleistung ist für Hongkong von enormer Bedeutung. Durch meinen Streik will ich den Protesten mehr Nachdruck verleihen."

Die Äußerungen von Verwaltungschefin Lam hätten ihn nicht überzeugt, so Alan weiter. Lam spreche nur von "gewalttätigen Extremisten, die die Staatsgewalt verleumden." Ihre Position sei nähere sich dem Kurs der Kommunistischen Partei an, die auf dem Festland einen Polizeistaat errichtet habe. Lam sei ein hoffnungsloser Fall.

Verwaltungschefin Carrie Lam

Lam auf Peking-Kurs

Eric aus dem Bezirk Wong Tai Sin bringt seine Kritik so auf den Punkt: "Carrie Lam ist für mich nicht mehr als ein Diktiergerät, das die Forderungen aus Peking wiederholt. Ich glaube schon, dass sie versteht, was wir wollen, aber sie spricht nicht zu den Menschen in Hongkong, sondern zu den Machthabern in Peking. Sie will sich alle Optionen offenhalten, um Pekings Streitkräfte zur Hilfe rufen zu können, wenn sie nicht weiterweiß."

Erics Sohn schließt sich an: "Warum müssen wir denn jedes Mal protestieren gehen. Demos sind verdammt anstrengend! Wir sind keine Separatisten oder Gewalttäter. Wir wollen einfach echte Demokratie und sozialen Frieden."