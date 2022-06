Hongkong: Pressefreiheit unter Druck

Ex-Journalist Kris will mit einem Buchladen Hongkongs kritischen Geist wachhalten.

Doch beides ist nicht einfach. Die meisten Bücher, die Kris vertreiben will, muss er aus dem demokratisch regierten Taiwan importieren. Jacky wiederum drohen User damit, seine Videos bei der Sicherheitspolizei zu melden. Im Pressefreiheits-Ranking von "Reporter ohne Grenzen" ist Hongkong im letzten Jahr vom 80. auf den 148. Rang abgestürzt. Eine Reportage von Phoebe Kong.

Sendezeiten:



DW Deutsch

SA 25.06.2022 – 07:30 UTC

SA 25.06.2022 – 09:15 UTC

SA 25.06.2022 – 21:15 UTC

SO 26.06.2022 – 05:30 UTC

SO 26.06.2022 – 16:45 UTC

MO 27.06.2022 – 00:45 UTC

MO 27.06.2022 – 10:45 UTC

DI 28.06.2022 – 12:15 UTC

DI 28.06.2022 – 23:45 UTC

MI 29.06.2022 – 14:45 UTC

DO 30.06.2022 – 18:45 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SA 25.06.2022 – 05:45 UTC

SA 25.06.2022 – 21:15 UTC

SO 26.06.2022 – 16:45 UTC

MO 27.06.2022 – 00:45 UTC

MO 27.06.2022 – 10:45 UTC

DI 28.06.2022 – 12:15 UTC

DI 28.06.2022 – 23:45 UTC

MI 29.06.2022 – 14:45 UTC

DO 30.06.2022 – 18:45 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3