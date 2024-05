Holstein Kiel schreibt Fußball-Geschichte

Holstein Kiel steigt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die erste Fußball-Bundesliga auf. Damit ist die erste Aufstiegsentscheidung in der zweiten Bundesliga gefallen.

Großer Jubel in der Hafenstadt an der Ostseeküste: Dem Zweitliga-Tabellenführer Holstein Kiel reichte am Samstagabend ein 1:1 (1:0) im Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf, um als erstes Team aus Schleswig-Holstein und 58. Club der Historie den Sprung in die erste Liga zu schaffen. Nach diesem Remis können die Kieler am letzten Spieltag nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze verdrängt werden.

Nach dem Spiel brachen in Kiel alle Dämme

Das Team von Trainer Marcel Rapp machte den Coup vor 15.034 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion perfekt. An der Förde brachen nach dem Spiel alle Dämme. Zahlreiche Autokorsos fuhren vom Stadion ins Stadtzentrum. Über der Arena wurde ein Feuerwerk gezündet. Die Spieler feierten auf dem Rasen und der Haupttribüne mit den vielen Anhängern, die gleich nach dem Schlusspfiff auf das Spielfeld gestürmt waren.

So sieht Begeisterung aus: Fans von Holstein Kiel vor dem Anpfiff des Spiels Bild: picture alliance/dpa

„Das ist überragend. Das ist deswegen überragend, weil uns niemand auf dem Schirm hatte", sagte der scheidende Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver beim TV-Sender Sport1. Auch Trainer Marcel Rapp meinte: „Es ist unbeschreiblich, wenn man die Stimmung im Stadion und in der Stadt erlebt. Überragend. Und ich glaube auch, wir sind verdient aufgestiegen."

Rückkehr in die Bundesliga perfekt

2018 und 2021 hatten die Kieler in der Aufstiegsrelegation noch gegen den VfL Wolfsburg und den 1. FC Köln verloren. "Der Verein hat es verdient. Er war zweimal nah dran. Hier wurde immer kontinuierlich gearbeitet, schon vor meiner Zeit", sagte Rapp, der seit Oktober 2021 Trainer in Kiel ist.

Der frühere Nationalspieler Lewis Holtby verteilte Bierflaschen an die feiernden Fans Bild: Marcel von Fehrn/picture alliance/Eibner-Pressefoto

Die Düsseldorfer haben den Relegationsplatz bereits seit dem Freitagabend sicher, als der Tabellenvierte Hamburger SV mit 0:1 in Paderborn verlor. Noch hat die Fortuna sogar eine kleine theoretische Chance auf den direkten Aufstieg. Doch dem Tabellenzweiten FC St. Pauli reicht am Sonntag bereits ein Punkt gegen den Absteiger VfL Osnabrück, um es den Kielern nachzufolgen und die eigene Rückkehr in die Bundesliga nach 13 Jahren perfekt zu machen.

