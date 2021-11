Das Haus Hohenzollern ist eine der bedeutendsten deutschen Dynastien. Das Adelsgeschlecht hat bedeutende Kaiser und Könige hervorgebracht.

Preußenkönig Friedrich II. und Kaiser Wilhelm I. gehören zu den bekanntesten Herrschern. Am 9. November 1918 endete die Hohenzollernherrschaft durch die Ausrufung einer Republik. Das Adelsgeschlecht besteht in der Gegenwart aus einer brandenburgisch-preußischen und einer schwäbischen Linie. Das Stammland mit der Burg Hohenzollern liegt rund 30 Kilometer südlich von Tübingen bei Hechingen in Baden-Württemberg.