Hoffenheim gelingt auch gegen Mainz kein Sieg

HOFFENHEIM - MAINZ 1:1 (1:1)

AUGSBURG - WOLFSBURG 2:3 (2:0)

---------

Ein schöner Fußballabend kurz vor Heiligabend - aber wieder kein Sieg für Hoffenheim. Nach einer sehr guten 1. und dann eher kampfbetonten 2. Halbzeit gibt es erneut ein Unentschieden. Zum sechsten Mal in Folge für das Team von Julian Nagelsmann. Ihre Überlegenheit können die Gastgeber nicht nutzen, und so bleibt es bei den Toren von Demirbay (11.) und Mateta (16.). Fazit: Mainz nimmt einen Punkt mit nach Hause und belegt Tabellenplatz 12. Hoffenheim ist unverändert auf Position 7. Fröhliche Weihnachten, Bundesliga!

Spiel verpasst? Dann können Sie es hier in unserem Ticker nochmal nachlesen:

ABPFIFF

90.+ 2 Minute: Nelson setzt den Ball an den Mainzer Pfosten.

90.+ 1 Minute: Demirbay nach Körperkontakt fällt im Mainzer Strafraum. Kein Elfmeter.

90. Minute: Nochmal Kunde, der den Hoffenheimer Keeper Baumann prüft. Jetzt drei Minuten Nachspielzeit.

90. Minute: Eckball jetzt für Mainz. Kunde verpasst den Ball knapp mit dem Kopf.

88. Minute: Belfodil pflügt sich von rechts in den Mainzer Strafraum bis zur Torauslinie. Doch wieder einmal klärt die Hintermannschaft.

84. Minute: Mainz jetzt weiter aufgerückt, doch dann kommt Hoffenheim wieder schnell über Belfodil. Immerhin wieder Ecke durch Demirbay.

83. Minute: Jetzt mal wieder ein Eckball für Hoffenheim - keine Gefahr für Zentner.

78. Minute - WECHSEL bei Hoffenheim: NELSON kommt für ZUBER. Offenbar hat Trainer Nagelsmann keinen Bock auf ein weiteres Unentschieden.

77. Minute: Wieder kommt der Ball ziemlich nah ans Tor des Mainzer Keepers Zentner. Doch brenzlig ist das nicht. Aber Hoffenheim dringt auf das Führungstor.

74. Minute - WECHSEL bei Mainz: BAKU ersetzt LATZA.

73. Minute - WECHSEL bei Hoffenheim: KADERÁBEK kommt für BRENET.

69. Minute: GELB für den Hoffenheimer Zuber.

68. Minute - WECHSEL bei Mainz: MATETA muss nach dem Zusammenprall aufhören, es kommt ONISIWO.

67. Minute: Und nun läuft Belfodil auf das Mainzer Tor zu, aber Abseits.

65. Minute: Jetzt immer wieder brenzlige Szenen vor dem Mainzer Tor - jetzt springt Torwart Zentner am Ball vorbei.

63. Minute: Demirbay und Grifo versuchen, das Hoffenheimer Spiel wieder schneller zu machen.

59. Minute - WECHSEL bei Hoffenheim: SZALAI kommt für SCHULZ.

57. Minute: Harmloser Schuss von Brenet auf das Tor von Zentner, der den Ball sicher fängt.

55. Minute: Zweikampf in der Luft zwischen Hübner und Mateta. Der Hoffenheimer regt sich über das harte Einsteigen des Stürmers auf, der sich bei der Aktion selbst wehtut.

53. Minute: Etwas zerfahrener Beginn der zweiten Hälfte. Mainz kommt jetzt einmal vor den Hoffenheimer Strafraum, doch die Aktion wird abgepfiffen.

50. Minute: Mainzer Fanblock intoniert "Last Christmas".

46. Minute: Keine Wechsel zur Pause!

WIEDERANPFIFF 2. HALBZEIT

Ein gutes, von beiden Mannschaften offensiv geführtes Fußballspiel. Die Hoffenheimer hätten gut und gerne in Führung liegen können, da der FSV Mainz in der Abwehr nicht ganz so konsequent handelt. Verdient geht Hoffenheim durch Demirbay (11.) in Führung, doch Mainz hat viel Selbstbewusstsein zum Auswärtsspiel mitgebracht. Mateta gleicht aus (16.) und hätte zum Ende der ersten Halbzeit auch nochmal treffen können.

HALBZEIT

45.+1 Minute: Mateta nochmal, setzt sich im Strafraum durch, doch Posch kann den Ball noch wegdreschen. Glück jetzt für Hoffenheim.

44. Minute: Und da wäre es auf der anderen Seite fast passiert. Mateta verwandelt für Mainz von links, doch stand dabei einen halben Meter im Abseits.

43. Minute: Die nächste große Chance für Grifo, den Zuber gut angespielt hatte. Mainz wirkt in der Defensive etwas überfordert. Doch - noch - steht es 1:1.

41. Minute - WECHSEL bei Mainz: NIAKHATÉ humpelt vom Platz, wird ersetzt durch HACK.

39. Minute: Und wieder eine dieser Kombinationen durch Hoffenheim. Belfodil allein vor dem Mainzer Keeper, doch er ist knapp im Abseits.

37. Minute: Heikle Situation für Mainz nach einem Fehlpass von Bell - doch es bleibt beim 1:1, das inzwischen für die Gäste etwas glücklich ist.

36. Minute: Ganz starke Phase für die Hoffenheimer, die die Mainzer Abwehr gerade etwas, nun ja, verwirren.

35. Minute: Freistoß für Mainz druch Grifo, Zentner kann nicht richtig festhalten, doch dann ist der Ball weg und nicht im Tor.

33. Minute: Und wieder Demirbay für Hoffenheim, umspielt zwei, drei Mainzer, bis in den Strafraum hinein. Sein Schuss geht knapp rechts am Tor vorbei.

30. Minute: Große Chance für Mainz, Kopfball Mateta, Torwart Oliver Baumann rettet auf der Linie.

29. Minute: Zuber zieht ab mit links, aber der Ball geht knapp über den Mainzer Kasten. Raunen im Stadion!

27. Minute: Freistoß von links für Mainz, doch Kunde befördert den Ball in Richtung Adventsabendhimmel.

25. Minute: Der Mainzer Niakhaté hat sich offenbar verletzt, war kurz draußen, kann jetzt weitermachen. Erstmal jedenfalls.

23. Minute: Belfodil spaziert mit dem Ball ab durch die Mitte und kann abziehen. Zwar keine Torgefahr hier, aber die Mainzer sollten diesen Mann in Blau besser im Blick haben. Mindestens.

Mateta (zweiter von links, mit Handschuhen) lässt sich für seinen Treffer feiern. Später wird er angeschlagen vom Platz müssen.

19. Minute: Mainz wieder schnell durch die Mitte und Boetius prüft den Hoffenheimer Keeper. Die Gäste wirken alles in allem etwas bissiger. Hoffenheim wartet eher ab, aber dann wieder eine gute Chance für die TSG durch Brenet. Das entwickelt sich hier zu einem munteren Fußballspiel.

16. Minute: TOOOR für Mainz durch MATETA. Die Hoffenheimer bekommen den Ball nicht aus dem Strafraum und der Franzose bringt den Ball für die Gäste ins Tor. Ausgleich zum 1:1.

11. Minute: TOOOR durch DEMIRBAY, der an der Strafraumgrenze nochmal an den Ball kommt und Keeper Zentner keine Chance lässt. 1:0 für Hoffenheim.

Der Schütze Demirbay (rechts) und seine Gratulanten

10. Minute: Erste offensive Aktion für die TSG und erster Eckball durch Demirbay. Kommt erstmal nix heraus ....

7. Minute: Quaison fällt im Strafraum von Hoffenheim, stolpert aber mehr als er fällt. Weiter geht's.

4. Minute: Mal schnell über rechts nach vorne für die Mainzer, doch der Schuss von Boetius am Ende ist eher ein Bällchen und kein Problem für Keeper Baumann.

1. Minute: Die Kleiderordnung ist klar geregelt hier. Die Gastgeber - beginnend von links nach rechts - in klassischem Hoffenheim-Blau, die Mainzer in roten Trikots.

ANPFIFF!

17:55 Uhr: Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Sascha Stegemann.

17:55 Uhr: Vorweihnachtsstimmung in Sinsheim? Nix da. Regen und eher Handschuh-Wetter. Für Torhüter sowieso und nicht nur für die:

17:50 Uhr: Und so will Hoffenheims Coach Nagelsmann an die guten Offensivleistungen anknüpfen: 1 Baumann - 21 Hübner, 22 Vogt, 38 Posch - 16 Schulz, 17 Zuber, 11 Grillitsch, 2 Brenet - 32 Grifo, 10 Demirbay - 19 Belfodil.

17:50 Uhr: "Zielstrebig sein Richtung Tor!" Diese Maxime gibt Trainer Sandro Schwarz aus. Die Gäste aus Mainz wollen mit dieser Elf auswärts punkten: 27 Zentner - 3 Aaron, 19 Niakhate, 16 Bell, 18 Brosinski - 6 Latza, 14 Kunde, 5 Boetius, 25 Gbamin - Mateta, Quaison.

17:45 Uhr: 1899 Hoffenheim, erfolgsverwöhnt und seit neun Bundesliga-Spielen ungeschlagen, wartet aber nach zuletzt fünf (!) Unentschieden auf einen Sieg. Und Mainz? Auf Platz elf der Tabelle genau zwischen der oberen Tabellenhälfte und dem eher Spaß-befreiten unteren Teil der Tabelle.

17:45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!