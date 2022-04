Highclere Castle: Das wahre "Downton Abbey"

Außerdem bei Euromaxx:

Wiener Kaiserschmarrn: Ein Gericht mit royaler Geschichte

Österreich ist berühmt für seine Mehlspeisen, allen voran den Kaiserschmarrn. Der Legende nach wurde die Süßspeise erstmals 1854 Kaiserin Elisabeth, genannt Sisi, serviert. Euromaxx zeigt, wie man sie perfekt zubereitet.

Grüner Wohnen: Innovative Ideen für den Städtebau

Grünflächen werden in modernen Metropolen oft verdrängt. Die internationale Gartenbauausstellung "Floriade" in den Niederlanden zeigt jetzt Konzepte aus aller Welt, wie man die Natur in die Städte zurückholen kann.

Bedrohtes Brauchtum: Zum Osterreiten bei den Sorben

Als ethnische Minderheit im äußersten Osten Deutschlands versuchen die Sorben, ihre Sprache und ihre Traditionen zu bewahren. Einer der Höhepunkte des Jahres: das Osterreiten - ein Brauch mit langer Geschichte.

Schön geheimnisvoll - Naturfotografie aus Finnland

Die finnische Künstlerin Riitta Päiväläinen fotografiert am liebsten im Wald. Mit Hilfe von Stoffen inszeniert sie ihre Motive. So entstehen Bilder, die mysteriös und ästhetisch zugleich wirken.

