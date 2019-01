High Five: Verschollen und geheimnisvoll - berühmte Schätze aus Europa

High Five: Sagenumwobene Schätze aus Europa

Das Zaren-Gold im Baikalsee - im russischen Bürgerkrieg abgetaucht

Um den Mord an der russischen Zaren-Familie im Jahr 1918 ranken sich Legenden. Aber auch um den Verbleib ihres Vermögens. Ein großer Teil der Goldreserven sollte über den zugefrorenen Baikalsee in Sicherheit gebracht werden - in Eisenbahnwaggons auf Schienen. Doch unter der großen Last brach das Eis, so die Legende. Seit mehr als 100 Jahren wartet der Schatz nun auf seine Bergung.