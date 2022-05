Herausforderung: Klimawandel

Und: Sie rülpsen und pupsen Methan: Können Kühe auch anders?

Wie Kühe klimafreundlicher gehalten werden können

Kühe rülpsen und pupsen was das Zeug hält: pro Tag mehrere hundert Liter Methan. Und das ist ungefähr 25-mal schädlicher als Kohlenstoffdioxid. Doch können Kühe auch anders?

Weizen und Mais: Wie der Klimawandel die Ernten beeinflusst

Mehr als die Hälfte der Welternährung basiert auf nur 3 Getreidearten: Mais, Weizen und Reis. Doch es wird knapp. Nicht nur durch den Krieg in der Ukraine. Modellierungen zeigen: Der Klimawandel beeinflusst die Ernten - und zwar deutlich stärker, als bisher angenommen.

Wir müssen reden. Über den Klimawandel.

Als Jeff Bezos eine Spritztour ins All unternahm, berichteten US-amerikanische Medien an einem Tag 212 Minuten darüber. Über den Klimawandel berichteten sie 267 Minuten - im ganzen Jahr. Was läuft falsch in der Kommunikation über den Klimawandel? Wie können wir es besser machen?

