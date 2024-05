Der Schwarzbär in Nordamerika macht sich die heilenden Kräfte der Osha-Wurzel zunutze. Der Biologe Shawn Sigstedt beobachtete die Tiere im US-Bundesstaat New Mexico und stellte fest, dass sie mit der Pflanze ihre Arthritis-Schmerzen behandelten. Er geht fest davon aus, dass die Ureinwohner des Staates von den Bären lernten und so ebenfalls begannen die Osha-Wurzel zu nutzen.