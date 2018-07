Harley-Davidson: Rebellen unter Strom

Kleinere Motorräder, elektrische Antriebe, frische Ideen für den Vertrieb: Einer der ältesten Motorradhersteller der Welt erfindet sich neu. Gemeinsam mit einem asiatischen Hersteller wolle man ein Motorrad mit einem Hubraum von 250 bis 500 Kubikzentimetern für den indischen und für andere Märkte in Asien entwickeln, verkündete die 115 Jahre alte US-Traditionsfirma in Milwaukee.

Das neue Modell ist Teil eines Wachstumsplans bis 2022, mit dem Harley-Davidson auf sinkende Umsätze reagiert. Der für seine schweren Maschinen bekannte US-Motorradbauer hatte im vergangenen Quartal Abstriche beim Nettogewinn und beim Umsatz machen müssen. Im Juni hatte sich der Konzern den Zorn von Donald Trump zugezogen, als die Manager entschieden, einen Teil der Produktion ins Ausland zu verschieben. Der US-Präsident, der die Harley-Bosse zu Beginn seiner Amtszeit noch ins Weiße Haus eingeladen hatte, drohte dem Unternehmen nun mit dem "Anfang vom Ende" und kündigte an: "Sie werden besteuert wie nie zuvor!".

Als der Präsident noch stolz auf Harley-Davidson war

Harley reagierte mit der geplanten Verlagerung von Fertigungskapazitäten auf den von Trump losgetretenen Handelsstreit und wollte so den angedrohten Vergeltungszöllen der EU entgehen.

Doch nicht nur der Streit mit dem Präsidenten belastet das Unternehmen, auch die Verkaufszahlen gehen kontinuierlich zurück. So gelingt es immer seltener, jüngere Kunden für die großvolumigen Zweizylinder zu gewinnen. Im zweiten Quartal sank der Absatz in den USA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent auf nur noch 46.490 verkaufte Motorräder.

Die Harley-Kundschaft wird auch nicht jünger

Von seiner Geschichte alleine kann Harley-Davidson ebenso wenig leben wie vom Image des freiheitsliebenden Rebellen auf zwei Rädern. Folglich drängt es den Hersteller auf die asiatischen Wachstumsmärkte. Dabei gibt es – auch in Europa - bereits seit 2014 eine Harley aus indischer Fertigung: Die "Street 750" kann zwar auch von Führerscheinneulingen bewegt werden, stößt bei den eisenharten Fans der Marke jedoch auf verhaltene Reaktionen. In Asien ist das Modell mit 500 Kubikzentimetern erhältlich.

Die Indien-Harleys heißen "Street 500" und "Street 750"

Nun will man im Jahr 2020 weitere Modelle für das Segment von 500 bis 1250 Kubikzentimetern auf den Markt bringen. Harley kündigt dafür eine "Neue Plattform" an. Verkauft werden sollen die neuen Typen auch in kleinen Shops in den Innenstädten.

Im klassischen Bereich wolle man die Weiterentwicklung schwerer Maschinen vorantreiben, um traditionelle Harley-Davidson-Fahrer zu halten, versichern die Konzernchefs.

Der klassische Harley-Fahrer weiß, wo der Hammer hängt

Den größten Kulturschock wird jedoch zweifellos die "LiveWire" auslösen: Ein elektrisch summendes Motorrad, mit dem sich Harley-Davidson zum Marktführer in dem Segment aufschwingen will. "Livewire" soll schon im kommenden Jahr erhältlich sein. Weitere "Twist and Go"-Elektro-Zweiräder sollen folgen: leichter und kleiner und vor allem für den Stadtverkehr gedacht. Die Easy-Rider stehen jetzt schon unter Strom.

Harley Davidson - das Kultmotorrad im Film Sons of Anarchy Die Story der Serie besteht aus dem immer währenden Kampf der good Guys gegen die bad Guys, und weil es hier um Motorrad-Gangs geht, sieht man auch haufenweise Motorräder. Die Mitglieder der "Sons of Anarchy" fahren fast ausnahmslos Harley Davidson Dynas mit schwarzer Frontverkleidung. Manche von ihnen haben aber noch andere Prunkstücke in ihren Garagen stehen - Fat Boys oder Street Glides.

Harley Davidson - das Kultmotorrad im Film Easy Rider Ein Kultfilm und Roadmovie aus dem Jahr 1969. Motorradfans verehren die beiden aufgemotzten Harleys, auf denen die beiden Schauspieler Dennis Hopper und Peter Fonda als moderne Desperados durch die US-Südstaaten fahren. Besonderen Kultwert hat Fondas Maschine "Captain America". Ein Nachbau wurde 2014 für mehr als eine Million Euro versteigert - und ist damit das teuerste Motorrad der Welt.

Harley Davidson - das Kultmotorrad im Film Pulp Fiction Motorrad ist nicht gleich Motorrad. Das wird in diesem kurzen Dialog in Quentin Tarrantinos Meisterwerk kurz, knapp und deutlich erklärt. Butch (Bruce Willis) hat es verdammt eilig und will seine Freundin in Sicherheit bringen. Sie fragt ihn, woher er denn das Motorrad habe. Daraufhin er, leicht genervt: "Das ist kein Motorrad, Baby. Das ist ein Chopper."

Harley Davidson - das Kultmotorrad im Film Harley Davidson und der Marlboro Man (1991) Mickey Rourke und Don Johnson spielen in diesem Actionfilm zwei Biker, die einem Freund mit 2,5 Millionen Dollar aus der Patsche helfen wollen. Sie überfallen einen Geldtransporter und erbeuten statt den erwarteten Scheinen eine große Ladung Drogen. Auf ihren beiden Harleys sind sie stets etwas schneller als ihre wütenden Verfolger. Solides Popcornkino mit Kultwert - wegen der Harleys.

Harley Davidson - das Kultmotorrad im Film Terminator 2 (1991) "Ich brauche deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad", sagt der Terminator (Arnold Schwarzenegger) in einer Spelunke zu einem Biker. Nach einem kurzen Kampf sitzt er in Lederkluft mit Sonnenbrille auf seinem gerade erbeuteten Motorrad. Es ist eine Harley Davidson Fat Boy. Auf dem Foto posiert Schwarzenegger während der Filmfestspiele in Cannes 1991 auf dem Kultbike. Autorin/Autor: Silke Wünsch



