Hargila - Der Storch und die Frauen

Der Hargila, auch großer Adjutant genannt, hat eine beeindruckende Flügelspannweite von über 2,50 Metern. Früher war er in Feuchtgebieten von Pakistan bis Kambodscha zu finden. Doch mit der Ausbreitung des Menschen schwindet sein Lebensraum immer mehr. Heute gibt es weltweit nur noch etwa 1.200 Hargilas. Die meisten von ihnen leben im nordostindischen Bundesstaat Assam. Und das nicht ohne Grund. Einheimische Landfrauen, angeführt von der Zoologin Purnima Devi Barman, kämpfen seit einigen Jahren für das Überleben des am stärksten bedrohten Vogel Indiens. Die Hargilas sind keine beliebten Nachbarn. Als Aasfresser haben sie das Image von unhygienischen Unglücksboten. Ihre Nester werden regelmäßig zerstört, wenn sie zu nahe an den Dörfern brüten. Dieser Film taucht tief in die exotische und kämpferische Welt der Hargila Army ein. Er begleitet die Frauen auf ihren Informationszügen und beim Herstellen und Verkaufen des Hargila-Merchandising. Der Erlös kommt nicht nur den Störchen zugute, er beschert den Tierschützerinnen auch ökonomische Unabhängigkeit und ein neues, starkes Selbstgefühl in einer männlich dominierten Gesellschaft. Durch ihre Arbeit setzt langsam ein Umdenken bei der lokalen Bevölkerung ein, aber die Frauen sind noch lange nicht am Ziel. Wenn der Hargila ausstirbt, werden viele weitere Arten folgen. Und nicht zuletzt steht auch das Überleben der Menschen in der Region auf dem Spiel.