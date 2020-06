Happy Birthday, Tom Jones! Der "Tiger" wird 80

Der Sänger Tom Jones, am 7. Juni 1940 in Südwales geboren, hat eine Karriere mit Höhen und Tiefen durchlaufen. Entdeckt wird der junge Bergarbeitersohn in einem Arbeiterclub, in dem er ab und zu als Sänger auftritt. Mit 22 bekommt er seinen ersten Plattenvertrag angeboten, die Band, die ihm sein neuer Manager Gordon Mills organisiert, heißt sinnigerweise "The Playboys".

1965 katapultiert ihn sein Song "It's Not Unusual" an die Spitze der britischen Charts - der Beginn einer rasanten Weltkarriere. Noch heute steht Tom Jones, der sich inzwischen "Sir" nennen darf, auf der Bühne. 2017 reißt er bei der Bambi-Verleihung in Berlin, wo er in der Kategorie "Legende" geehrt wird, mit einem seiner größten Hits das Publikum von den Stühlen: "Sex Bomb":