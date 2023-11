Hans Pfeifer hatte seine erste eigene Radiosendung im Alter von sieben Jahren: die "Mama-Und-Papa-Show" mit 5 Stammhörern.

Nach einiger Zeit in der Schule und an der Universität (wo er einen Abschluss in Psychologie machte), wechselte er zum "richtigen Radio" und wurde Lokalreporter bei Radio Bielefeld.

Doch erst in den Straßen von New Orleans beschloss er, den Journalismus zu seinem Beruf zu machen. Nach drei Jahren beim WDR wechselte er als politischer Korrespondent zur DW nach Berlin.