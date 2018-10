Hamilton ist vorzeitig Formel-1-Weltmeister

Platz vier reichte locker zur großen WM-Fiesta: Lewis Hamilton hat sich mit einem lahmenden Silberpfeil in Mexiko seinen fünften Weltmeistertitel gesichert. Dem Mercedes-Star ist die WM-Krone im Duell mit Sebastian Vettel bereits zwei Rennen vor Saisonende nicht mehr zu nehmen, der Brite konnte seine Krönungsfahrt aber nicht genießen - er meckerte und fluchte während des Rennens am Funk immer wieder über seine Reifen. Sein Rivale Vettel im Ferrari wurde beim Großen Preis von Mexiko nach einer guten Leistung Zweiter hinter dem ganz starken Max Verstappen im Red Bull, die WM-Niederlage war damit endgültig perfekt.

"Wir haben diesen Titel nicht hier gewonnen", sagte Hamilton nach einem aus seiner Sicht "fürchterlichen" Grand Prix: "Wir haben ihn bei vielen anderen Rennen gewonnen, bei denen wir hart gearbeitet haben. Ich bin seit ich 13 Jahre alt war bei Mercedes. Heute hier zu stehen und das zu schaffen, was Juan Manuel Fangio geschafft hat, ist ein ganz besonderer Moment." Denn Hamilton ist nun in den Olymp der Formel 1 aufgestiegen. Außer ihm schaffte nur die argentinische Rennlegende Fangio fünf Titel, nur noch Rekordweltmeister Schumacher (7) steht nun vor ihm. Vettel gratulierte dem Engländer herzlich. "Es hat nicht geklappt, das ist kein einfacher Tag für mich", sagte er: "Aber Lewis hat es verdient, er und sein Team haben einen super Job gemacht, das muss man einräumen. Ich wäre gerne länger im Rennen geblieben."

Schon beim Start hatte Hamilton klargemacht, dass er im WM-Rennen nichts mehr anbrennen lassen wollte. Während Vettel, verdammt zum Siegen, seinen vierten Startplatz lediglich halten konnte, drängte sich Hamilton auf den 890 Metern bis zur ersten Kurve auf Rang zwei vor, Vorjahressieger Verstappen übernahm im Red Bull die Führung und gab sie dann auch nicht mehr her. Für den 21 Jahre alten Niederländer war es der fünfte Sieg der Karriere. Sein Teamkollege und Polesetter Daniel Ricciardo fiel zehn Runden vor Schluss mit einem technischen Defekt aus.

Nach dem wenig spektakulären Start entwickelte sich die befürchtete Reifenschlacht, alle versuchten, die empfindlichen Pneus so gut es ging zu schonen. An der Reihenfolge an der Spitze änderte sich nach den ersten Boxenstopps nichts. Während Hamilton vorne nicht zum Vollgas gezwungen wurde, überholte Vettel dann während einer Überrundungsphase Ricciardo. Nur kurze Zeit später schnappte sich Vettel auch Hamilton, doch der 33-Jährige konnte es verschmerzen und wehrte sich nicht. Er wusste ja, dass er weiter auf Titelkurs lag. Denn Vettel hätte die WM-Entscheidung nur dann noch einmal vertagt, wenn er auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez vor über 100.000 Fans gewonnen hätte - und Hamilton, der am Funk ständig über seine Reifen meckerte, nicht über Platz acht hinausgekommen wäre.

Der Brite, dessen Pneus immer mehr abbauten, musste nach einem Verbremser dann auch Ricciardo vorbeilassen. "Ich habe verdammt noch mal nichts zuzusetzen", funkte Hamilton: "Da läuft etwas schief." Danach passierte nicht mehr fiel, Vettel profitierte vom Ricciardo-Ausfall, Hamilton cruiste dem Titel entgegen. Kimi Räikkönen (Finnland) wurde im zweiten Ferrari Dritter, der Emmericher Nico Hülkenberg landete im Renault auf Platz sechs. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hatte Hamilton in Mexiko bereits Titel Nummer vier gefeiert. Nach seinen Triumphen von 2008, 2014 und 2015 ist er nun nach einer mehr als beeindruckenden Saison unter den absolut Größten der Formel 1 angekommen.

-----------

71/71: ZIEL - Glückwunsch an Verstappen, der hier seinen fünften Gran Prix in seiner Karriere gewinnt und der hier ein fehlerloses Rennen gefahren ist. Hamilton geht es ganz ruhig an, fährt zwar nicht auf einen Podestplatz, aber hey: er ist erneut Weltmeister!

70/71: Verstappen vor Vettel vor Räikkönen vor Hamilton. Platz vier reicht dem Briten, um sicher erneut - nach dem letzten Jahr - hier in Mexiko-Stadt zum Weltmeister zu krönen.

68/71: Verstappen bekommt über Funk gesagt: Runter vom Gas. Er führt sicher drei Runden vor Schluss - 15 Sekunden. Aber der Niederländer ist ja nicht gerade dafür bekannt, auf Ratschläge zu hören.

66/71: Derzeitiger Stand: Verstappen vor Vettel vor Räikkönen vor Hamilton. Damit wäre Hamilton zwar nicht auf dem Podest - was ihn sicherlich wurmen wird - aber der WM-Titel wäre ihm sicher

64/71: Vettel rückt damit kampflos auf Platz zwei vor, aber das nützt ihm nichts. Auch Hamilton rückt automatisch einen Platz vor. Vettel muss hier gewinnen und Hamilton darf höchstens Achter werden, damit die WM-Entscheidung hier vertagt wird. Bottas geht in die Box. Mercedes geht hier auf ganz sicher und fährt das Rennen ganz ruhig zu Ende.

63/71: VIRTUAL SAFETY CAR: Ricciardo ist draußen. Motorschaden. Das ist natürlich bitter für den Australier, der hier auf Platz eins startend ins Rennen gegangen war mit der Hoffnung auf einen Podestplatz oder gar einem Sieg.

60/71: Verstappen fährt vorne einsam seine Runden. Der Niederländer hat ganz entspannte zehn Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Ricciardo.

58/71: Ricciardo fährt die schnellste Runde. Das wird schwer für Vettel, an dem Australier noch vorbei zu kommen. Die Reifen scheinen sich erholt zu haben.

57/71: Vettel versucht an Ricciardo vorbei zu gehen. Dieser Versuch missglückt, beide sind aber an Ericsson vorbei.

53/71: Hamilton hat weiterhin große Probleme. Er kann das Tempo der anderen nicht mitgehen. Vettel kommt immer näher an Ricciardo ran.

49/71: BOXENSTOPP - auch der Führenden, Verstappen kommt rein. Er hat so viel Vorsprung, dass ihm der Sieg hier eigentlich nicht mehr zu nehmen ist.

48/71: BOXENSTOPP - Vettel und Hamilton gehen in die Box. Vettel reiht sich auf P 3 ein, Vettel ist jetzt nur noch auf P 5.

45/71: Ricciardo hat Hamilton im Visier. Überholt er auch noch den Briten, der offensichtlich derzeit große Probleme hat.

42/71: Hamilton scheint ziemlich sauer zu sein und meckert weiter über seine Reifen.

41/71: Kollision zwischen Ocon und Hartley. Es schlagen Funken am Boden. Beide fahren noch. Fährt sich nur, wie lange.

39/71: Da ist es: Vettel überholt Hamilton ist nun Zweiter. Der Brite wehrt sich aber auch nicht. Er weiß: der nächste WM-Titel gehört ihm.

37/71: Vettel kommt immer näher an Hamilton heran. Das könnte spannend werden. Wenn schon der WM-Titel vermutlich heute entschieden wird, darf es ruhig auf der Strecke ein interessantes Duell geben.

33/71: Das Rennen ist wieder frei gegeben. Vettel ist währen des Überholungsverbots ganz nah dran geblieben an Ricciardo. Jetzt versucht er es: Und es hat geklappt. Aber das war ganz eng. Vettel jetzt hinter Verstappen und Hamilton auf P3. Unterdessen baut Verstappen seinen Vorsprung weiter aus.

31/71: VIRTUELLES SAFETY CAR - Der Grund: Sainz Jr. rollt aus. Also: Überholen verboten.

28/71: Derzeit passiert nicht so viel. Keiner traut sich, hier anzugreifen - weil alle Angst um die Reifen haben. Verstappen fährt weit vorne weg. Der wird aufgefordert, mal ein bisschen langsam zu machen, um die Reifen mehr zu schonen.

26/71: Auch Ricciardo, derzeit auf Platz 3, meldet über Funk Probleme mit den abnutzenden Reifen. Vettel versucht von hinten Druck zu machen. Unterdessen fährt Verstappen ohne Probleme vorne weg.

22/71: Hamilton ist weiterhin unzufrieden mit den Reifen, redet weiterhin von "Graining". Er hat noch einen Set ultrasofte Reifen in der Box.

18/71: Stand derzeit, nachdem die Top 6-Fahrer alle in der Box waren: Verstappen vor Hamilton vor Ricciardo vor Vettel vor Bottas vor Räikkönen. Mit den Reifen hat fast jeder hier Probleme.

17/71: BOXENSTOPP - jetzt kommt auch Vettel rein und geht auf die supersoften Reifen. Auch Räikkönen fährt in die Box.

15/71: Jubel bei Red-Bull-Fans. Verstappen überholt ganz leicht Räikkönen, der wie Vettel noch nicht in der Box war. Ob der Niederländer auch so einfach an dem Deutschen vorbei ziehen kann? Vettel versucht sich eventuell an der Einstopp-Strategie.

14/71: BOXENSTOPP - auch der Führende, Verstappen wechselt die Reifen. Damit führt Vettel, der als einziger der Top 4 noch nicht in der Box war, kurzzeitig das Feld an. Vettel vor Räikkönen, Verstappen, Hamilton und Ricciardo.

13/71: BOXENSTOPP - Ricciardo geht in die Box.

12/71: BOXENSTOPP - Hamilton ist in der Box. Kurz danach auch Teamkollege Bottas. Hamilton hat zuvor "Graining vorne" über Funkt gemeldet, also Überlastung der Reifen.

10/71: Derzeit passiert wenig, die Fahrer schonen die Reifen.

8/71: Vorne alles wie gehabt: Verstappen vor Hamilton vor Ricciardo vor Vettel vor Bottas.

5/71: VIRTUELLES SAFETY-CAR. Alonso gibt auf. Es raucht aus dem Heck seines Wagens. Der Grund: Bei dem Spanier hängt der Frontflügel von Ocon am Unterboden fest. Der war nach einer Kollision mit einem anderen Fahrer abgegangen und unter Alonsos Wagen gerutscht.

3/71: Verstappen macht vorne Tempo und fährt die schnellste Runde. Das nun Hamilton hinter ihm ist, passt ihm ganz gut. Sein Teamkollege Ricciardo würde wohl etwas stürmischer fahren, aber der Australier hat keinen guten Start hingelegt.

2/71: Hülkenberg verliert einen Platz an Sainz Jr. und ist nun auf P8.

1/71: Hamilton mit einem super Start, er rückt auf Platz zwei vor. Verstappen bleibt aber vor dem Titelverteidiger. Ricciardo verliert einen Platz, Vettel ist eingequetscht, ist kurzzeitig sogar auf dem fünften Platz hinter Bottas, kann dann aber wieder auf Rang vier vorfahren. Ocons Frontflügel hängt teilweise an Alonsos Auto. Die beiden haben sich aber gar nicht berührt.

----------

20:13 Uhr: Die Ampeln gehen aus!

20:10 Uhr: Das Warm-Up beginnt - und damit wächst auch die Anspannung.

20:08 Uhr: Mit dem fünften WM-Titel würde Hamilton mit der Formel-1-Legende Juan Manuel Fangio gleichziehen.

20:05 Uhr: Hamilton will natürlich standesgemäß einen WM-Titel gewinnen - das bedeutet mindestens ein Podestplatz, am liebsten natürlich mit einem Sieg. Vor ihm ist aber der Heißsporn Verstappen und Ricciardo ist auch immer für eine Überraschung gut. Und Vettel ist sauer, dass er nicht von der Pole aus startet - es dürfte ein interessantes Rennen werden!

20:01 Uhr: Die Startaufstellung

1. Ricciardo (Australien, Red Bull)

2. Verstappen (Niederlande, Red Bull)

3. Hamilton (Großbritannien, Mercedes)

4. Vettel (Deutschland, Ferrari)

5. Bottas (Finnland, Mercedes)

6. Räikkönen (Finnland, Ferrari)

7. Hülkenberg (Deutschland, Renault)

8. Sainz Jr. (Spanien, Renault)

9. Leclerc (Monaco, Sauber)

10. Ericsson (Schweden, Sauber)

11. Ocon (Frankreich, Racing Point Force India)

12. Alonso (Spanien, McLaren)

13. Perez (Mexiko, Racing Point Force India)

14. Hartley (Neuseeland, Toro Rosso)

15. Vandoorne (Belgien, Mclaren)

19:58 Uhr: Das 19. von insgesamt 21 Saisonrennen steht an - vermutlich ist es das Rennen der Entscheidung. Denn die Chancen sind sehr groß, dass Lewis Hamilton heute vorzeitig Weltmeister wird. Der WM-Stand nach bisher 18 Rennen: Lewis Hamilton (346) führt derzeit mit 70 Punkten vor Sebastian Vettel (276) und Kimi Räikkönen (221). Hamilton wird in Mexiko Weltmeister, wenn...

...Vettel nicht gewinnt.

... er bei einem Sieg von Vettel mindestens Siebter wird

19:55 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!