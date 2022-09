Projekt Zukunft

Hallenwohnen - Eine Wohnform mit Zukunft?

Wohnen in Hallen ist ein neues Konzept. In der Schweiz probieren Familien das aus. Alles in einer solchen Halle ist mobil, das meiste ist multifunktional und wird geteilt, und auch die Höhe des Raumes wird zum Wohnen genutzt.