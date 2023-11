An manchen Morgen weiß Maria Concepcion Rodriguez nicht, was sie ihren Kindern zum Frühstück anbieten kann. Vielleicht hat sie genug Mais für Tortillas von dem kleinen Stück Land, das sie gepachtet hat, aber immer öfter reicht der Ertrag nicht aus. Denn in den vergangenen Jahren habe es sehr viele Dürren gegeben, erzählt die 30-Jährige der Nachrichtenagentur Reuters.