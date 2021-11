Deutsche Rüge an Erdogan-Plänen: "Ungute Erinnerungen an ungute Zeiten"

Der türkische Staatschef Erdogan verlangt eine Einheitskluft für terrorverdächtige Angeklagte, so wie in Guantanamo. Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilt dies in ungewöhnlich scharfer Form.