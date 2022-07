Feuerwalze wütet nahe des US-Nationalparks Yosemite

Im US-Bundesstaat Kalifornien breitet sich ein Feuer in rasendem Tempo aus. Die Flammen in der Nähe des Nationalparks Yosemite schlagen Tausende Anwohner in die Flucht. Gouverneur Gavin Newsom verhängte den Notstand.