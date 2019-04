Großer Umzug zum neuen Flughafen in Istanbul

Bis Sonntag soll die Verlegung des Flugbetriebs komplett abgeschlossen sein. Dann starten und landen nach derzeitiger Planung alle Gesellschaften vom neuen Flughafen aus. Der Flugverkehr ruht an beiden Airports zwölf Stunden lang: von Samstagfrüh (1.00 Uhr MESZ) bis Samstagmittag (13.00 Uhr MESZ). Dann dürfen zunächst die Flieger der halbstaatlichen Gesellschaft Turkish Airlines vom neuen Flughafen Istanbul abheben, wie ein Sprecher mitteilte. Internationale Fluggesellschaften sollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab Mitternacht wieder fliegen dürfen. Die Betreibergesellschaft IGA empfiehlt Passagieren, sich vor Reisebeginn bei ihrem Anbieter zu informieren.

Allein Turkish Airlines zieht mit 280 Flugzeugen um. 151 sollen vom alten Flughafen Atatürk zum neuen hinüberfliegen. 129 Maschinen, die in dem Umzugszeitraum aus dem In- oder Ausland zurückkehren, werden gleich am neuen Flughafen landen. Hunderte Lastwagen transportieren fast 50.000 Tonnen Material.

Erdogans Prestigeprojekt

Der Flughafen Istanbul ist ein Prestigeprojekt von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Mit einer Fläche von 76 Quadratkilometern wird der neue Flughafen langfristig drei Mal so groß wie der Atatürk-Flughafen sein. Nach Angaben der Betreibergesellschaft soll er zunächst rund 90 Millionen Reisende im Jahr abfertigen. Nach Abschluss der letzten Baustufe 2028 soll er eine Kapazität von 200 Millionen Passagieren pro Jahr erreichen. Dann soll der 10,5 Milliarden Euro teure Airport eine Kapazität von 500 Flugzeugen haben und täglich 2000 Starts und Landungen abwickeln. 250 Fluglinien sollen mehr als 350 Ziele in aller Welt anfliegen. Binnen zehn Jahren soll er zum größten Flughafen der Welt werden.

Letzte Vorbereitungen vor der vollen Inbetriebnahme des Flughafens Istanbul

Gemessen am Passagieraufkommen ist derzeit Atlanta in den USA mit knapp 104 Millionen Passagieren (2017) der größte Flughafen der Welt. Auf Rang zwei steht Peking (95,7 Millionen), dann folgen Dubai (88,2 Millionen), Tokio (85,4 Millionen) und Los Angeles (84,5 Millionen). In Europa ist der größte Airport derzeit London-Heathrow (78 Millionen). Istanbul stand bisher mit seinem Atatürk-Flughafen mit 64 Millionen auf Rang 15.

Drei Mal verschoben

Die vollständige Eröffnung des Neubaus hatte sich drei Mal verschoben. Eigentlich sollte er schon zum Nationalfeiertag am 29. Oktober in Betrieb gehen. Damals eröffnete Erdogan ihn feierlich, doch waren da noch viele Teile der Anlage im Bau. Wegen Verzögerungen bei Bauarbeiten wurde der Umzug zunächst auf Dezember verschoben, dann auf März und schließlich auf Anfang April.

Der alte Flughafen, der wegen seiner Lage in der Stadt nicht erweiterbar war, soll nach dem großen Umzug nur noch für Geschäfts- und Frachtflüge sowie Flugmessen genutzt werden. Dagegen bleibt der Airport Sabiha Gökcen auf der asiatischen Seite der Stadt in Betrieb.

Der neue Großflughafen am Nordrand der türkischen Metropole ist der erste in Europa seit fast 20 Jahren, der auf der grünen Wiese hochgezogen wurde, wie der Internationale Flughafenverband ACI erklärt. Derart aus dem Boden gestampft wurde in Europa zuletzt der Athener Airport Eleftherios-Venizelos, der im März 2001 in Betrieb ging - und davor der Münchner Flughafen, wo seit Mai 1992 Maschinen starten und landen.

An dem Standort am Schwarzen Meer gab es Kritik, weil es dort oft windig und neblig ist. Auch wird befürchtet, dass der Flugverkehr die wichtige Vogelzugroute zwischen Europa und Asien stört. Sorgen gibt es zudem, weil der Flughafen auf aufgefüllten Kohlegruben erbaut ist und der Boden daher nachgeben könnte. Für Kontroversen sorgten auch die Arbeitsbedingungen auf der Großbaustelle - dort soll es zahlreiche Todesfälle gegeben haben.

