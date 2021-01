Grimmsches "Deutsches Wörterbuch" vor 60 Jahren vollendet

Ewig schwer und meterlang: Das "Deutsche Wörterbuch" der Brüder Grimm ist ein Werk der Superlative. Den "edelsten, ursprünglichsten aller Laute" nannten die beiden Volkskundler Jacob und Wilhelm Grimm den Buchstaben "A". Erwartungsgemäß beginnt ihr berühmtes "Deutsches Wörterbuch" damit, dass sie den Vokal ausführlich sprachgeschichtlich beschreiben.

Schon im zweiten Eintrag stoßen sie auf die Buchstabenfolge: "AA", einen in Deutschland mehrfach vorkommenden Flussnamen. Und danach auf das "aa! bzw. "aa machen", was nichts anderes heißt als: seine "Notdurft verrichten". Es folgen der "Aal", aber auch "aalglatt" und "aalglatter Heuchler."

Das war der sprachwissenschaftliche Auftakt eines megalomanen Projektes, mit dem die Brüder Grimm im Jahr 1838 in Kassel begonnen hatten. Sie wollten die Herkunft und Verwendung jeden deutschen Wortes, ja die gesamte neuhochdeutsche Sprache von Luther bis Goethe "in aller Gründlichkeit" erfassen. Ein ambitionierter Plan und ein Jahrhundertwerk.

Zeitgenössische Darstellung der Brüder Jacob (r.) und Wilhelm Grimm

Wie alles begann

Unverhofft hatten die beiden Professoren für Sprachwissenschaft damals gerade viel Zeit. Die Universität Göttingen hatte sie gefeuert, weil sie mit anderen Professoren, den "Göttinger Sieben", für eine liberalere Verfassung eingetreten waren. Während Jacob und Wilhelm Grimm ohne Anstellung waren, ermunterte sie der Leipziger Verleger Salomon Hirzel, "ein neues, großes Wörterbuch der deutschen Sprache abzufassen". Hirzel bot an, das gigantische Projekt auch verlegerisch zu unterstützen. 1838 begannen die Brüder ihre Arbeit am Deutschen Wörterbuch. Eine Mammutaufgabe, die sie zu ihren Lebzeiten nicht bewältigen konnten.

Die besten Märchen der Gebrüder Grimm Hänsel und Gretel Ein Klassiker der Märchenwelt: Kinder im Wald auszusetzen, war ein durchaus häufiges Element europäischer Volksgeschichten. Die französische Geschichte "Le petit poucet", 1697 das erste Mal niedergeschrieben, beginnt fast identisch wie das Märchen der Brüder Grimm. Auch Madame d'Aulnoy's "Finette cendron" handelt von drei Prinzessinnen, die mehrfach von ihren Eltern zurückgelassen werden.

Die besten Märchen der Gebrüder Grimm Rumpelstilzchen Die Geschichte von der Müllerstochter, die mit Rumpelstilzchen einen Pakt eingeht, damit das Männchen für sie Stroh zu Gold spinnt, hat ein glückliches Ende. Dafür sollte sie ihr erstgeborenes Kind abgeben. Aber sie wird von dem Versprechen erlöst, weil sie den Namen des Männchens errät. Im Volksmund sind Rumpelstilzchen kleine Menschen, die durch ihre aufbrausende oder tobsüchtige Art auffallen.

Die besten Märchen der Gebrüder Grimm Der Rattenfänger von Hameln Die Geschichte gehört zu den bekanntesten deutschen Sagen und wurde in über 30 Sprachen übersetzt: Im Jahre 1284 wird in der mitteldeutschen Stadt Hameln ein bunt gekleideter Mann gesehen. Er versprach für Geld, die Stadt von Mäusen und Ratten zu befreien. Doch die Bewohner prellten ihn um den Lohn, woraufhin er mit seiner Pfeife 130 Kinder aus der Stadt lockte, die nie wieder gesehen wurden.

Die besten Märchen der Gebrüder Grimm Die Boten des Todes Viele der Grimm-Märchen sind viel zu düster, um als Disney-Vorlage zu dienen. So auch die "Boten des Todes", in dem der Tod einem Jüngling als Dank für seine Hilfe verspricht, ihn vor seiner letzten Stunde zu warnen. Der Mann erkrankt immer öfter, doch als der Tod kommt, ist er überrascht - wo seien denn die Boten geblieben? Der Tod weist ihn zurecht: Seine Leiden seien doch die Boten gewesen.

Die besten Märchen der Gebrüder Grimm Der König vom goldenen Berg Nicht nur mit dieser Statue in Kassel wurde den Gebrüdern Grimm ein Denkmal gesetzt. Ihre Märchensammlung hat die ganze Welt erobert. Auch wenn sie nicht immer klassische Märchenqualitäten aufweisen. In der düsteren Geschichte des "Königs vom goldenen Berg" ist niemand vor Betrug sicher, alle Figuren zeigen einen zweifelhaften Charakter. Am Schluss lässt der König all seine Untertanen köpfen.

Die besten Märchen der Gebrüder Grimm Der Froschkönig Eingebildetes Mädchen lässt sich von Frosch helfen, Mädchen ist undankbar, Frosch wird frech, Mädchen wehrt sich, Frosch verwandelt sich in Prinzen und sie werden ein Paar. Der Originaltitel lautet: "Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich". Denn als das Paar eine Kutschfahrt genießt, knallt es drei mal laut: Die eisernen Fesseln um das Herz des treuen Dieners Heinrich haben sich endlich gelöst.

Die besten Märchen der Gebrüder Grimm Schneewittchen und die sieben Zwerge Schneewittchen-Forscher Eckhard Sander zieht Parallelen zwischen dem Märchen und der 1533 geborenen Grafentochter Margaretha von Waldeck. Diese verliebte sich in einen spanischen Prinzen und starb mit gerade einmal 21 Jahren unter mysteriösen Umständen. Ein vergifteter Apfel vielleicht? Märchen- und Grimm-Wissenschaftler in Deutschland widersprechen dieser Darstellung.

Die besten Märchen der Gebrüder Grimm Die Bremer Stadtmusikanten Die Bremer Stadtmusikanten - ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn - sind das Wahrzeichen der Hansestadt Bremen. Die Geschichte könnte ihren Ursprung in Indien haben, bereits 91 v. Chr. Die Webseite der Stadt Bremen weist auf die reiche indische Tradition von Geschichten mit musizierenden Tieren hin, die die Märchenerzähler zu den Bremer Stadtmusikanten inspiriert haben könnte.

Die besten Märchen der Gebrüder Grimm Rapunzel Der Satz "Rapunzel, lass dein Haar herab" ist genauso bekannt wie das Märchen um die Prinzessin mit den langen blonden Haaren. Es birgt auffallende Ähnlichkeiten mit einer Geschichte, die im 11. Jahrhundert n. Chr. in Persien dokumentiert wurde. Rudāba, Prinzessin von Kabul, lässt dabei ihre Haare aus dem Turm herunter, damit ihr Liebhaber Zāl zu ihr hochklettern kann.

Die besten Märchen der Gebrüder Grimm Der Schuster und die Wichtelmänner "Die Wichtelmänner" ist der Titel dreier Märchen der Brüder Grimm: Die magischen Wesen helfen einem armen, rechtschaffenen Schuster. Auf dieses Märchen wird auch in der modernen Popkultur Bezug genommen: Der Hauself Dobby aus der Harry-Potter-Reihe erlangt beispielsweise die Freiheit, indem er ein Paar Kleider bekommt. Eine Regel, die schon bei den Wichtelmännern der Grimms galt. Autorin/Autor: Sarah Hucal (jh)



Eine politische Agenda für das Deutsche Reich

Das Ganze hatte auch eine explizit politische, nationale Dimension. Es sollte das zu jener Zeit in Klein- und Kleinst-Staaten zersplitterte Deutsche Reich sprachlich einen. Die "Mannigfaltigkeit der Mundarten" gelte es zu erhalten, so Wilhelm Grimm: "Die Schriftsprache ist das Gemeinsame, das alle Stämme verbindet." Das Unterfangen nahm an Fahrt auf und wuchs am Ende auf mehr als 80 Mitarbeitende an, die mit den Grimms damals bald eine halbe Million sprachgeschichtlicher Belege zusammentrugen.

Eine von Jacob Grimm bearbeitete Manuskriptseite des "Deutschen Wörterbuchs"

Auf einer Versammlung von fachkundigen Sprachwissenschaftlern, dem Germanistentag im Jahr 1846, bat Wilhelm Grimm seine Kollegen um Geduld. Das angekündigte Wörterbuch sei noch nicht fertig: "Ein Werk dieser Art bedarf langer und mühsamer Vorarbeiten, deren Beendigung nicht erzwungen werden kann."

Das sollte sich bewahrheiten. 1854 erschien der erste Band des "Grimmschen Wörterbuchs". Doch fünf Jahre später starb Wilhelm Grimm, der bis dahin die Einträge für den Buchstaben "D" besorgt hatte. Seinem Bruder Jacob gelang es noch A, B, C und E fertigzustellen. Aber als er 1863 starb, saß er gerade am Wort "Frucht".

Diesen ersten Band ihres Opus magnum "Das Deutsche Wörterbuch" erlebten die Brüder im Jahr 1854 noch

Die Brüder Grimm kamen nur bis "F"

Weitere 107 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Bandes sollte es noch dauern, bis das Werk vollendet war. Generationen von Germanisten nahmen sich nach dem Tod der Brüder Grimm ihres titanischen Vorhabens an. Von der Zeit Bismarcks an kümmerte sich die Preußische Akademie der Wissenschaften um die Umsetzung des Wörterbuchs, während des Kalten Kriegs sogar in Ost- und Westdeutschland. Bis schließlich am 4. Januar 1961 mit dem letzten Eintrag für Z wie "Zyypressenzweig" der zunächst letzte Band erscheinen konnte.

Da waren die originalen Einträge der Brüder Grimm aus dem 19. Jahrhundert schon so veraltet, dass sie komplett überarbeitet werden mussten. 2016 war die Neubearbeitung von "Aal" bis "Zahlenmystik" dann endlich abgeschlossen: Nach 178 Jahren wurde der Schlusspunkt unter "Das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm" gesetzt.

Heute ist das analog gut 84 Kilo schwere Werk nur noch in digitaler Version zu haben. Unter anderem stellt die Universität Trier kostenlos eine Online-Ausgabe, den "Digitalen Grimm " zur Verfügung. Es ist ein Monumentalwerk der deutschen Sprache, ein Unikat, das es bis ins Guinness Buch der Rekorde geschafft hat.