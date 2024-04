Ein Händler im Dorf Dikaia an der Grenze zur Türkei und Bulgarien packt seine Güter auf einem Markt zusammen. Der Zug im Hintergrund brachte früher Besucher in die Region; heute liefert er Panzer in die Ukraine. Ein verlängerter Grenzzaun in der Region, der Teil der verschärften Einwanderungspolitik der konservativen Regierung ist, hält Migranten ohne Papiere aus der Gegend fern.